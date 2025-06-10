В Краславе задержан очередной «денежный мул»

В конце прошлой недели сотрудники Южно-Латгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий задержали так называемого "денежного мула", связанного со случаем телефонного мошенничества в Краславе. В результате мошенничества женщина 1937 года рождения передала ему 5000 евро. Правоохранители задержали мужчину 6 июня этого года, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного отдела Южно-Латгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции получили информацию о том, что 5 июня этого года в Краславе женщина 1937 года рождения получила несколько звонков от незнакомых лиц. Мошенники солгали ей, что ее родственница попала в беду. Преступникам удалось завоевать доверие женщины и договориться о передаче денег. После разговора по месту жительства женщины приехал "денежный мул", которому она передала 5000 евро.

Выясняя обстоятельства произошедшего, правоохранители установили личность человека, причастного к преступлению. 6 июня 2025 года правоохранители задержали мужчину 2005 года рождения, который в этой схеме действовал как "денежный мул".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 177 Уголовного закона, а именно за завладение чужим имуществом или правами на такое имущество путем злоупотребления доверием или обмана (мошенничество). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или денежного штрафа.

Государственная полиция предупреждает жителей, что по требованию незнакомых звонящих нельзя передавать наличные деньги или банковские карты незнакомцам, а также раскрывать данные доступа к банковским счетам. Такие телефонные разговоры следует немедленно прекращать! Ни полиция, ни сотрудники других государственных учреждений не просят совершать подобные действия. Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и напоминать своим близким, особенно пожилым людям, о правилах финансовой безопасности!

Государственная полиция призывает не участвовать в мошеннических схемах, даже если кажется, что это легкий способ заработать деньги. Правоохранители напоминают, что, несмотря на обстоятельства и причины, по которым лица вовлекаются в преступные схемы, важно осознавать, что это незаконно и за это предусмотрена уголовная ответственность.