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Как депортации нелегалов в Калифорнии столкнулись с массовым сопротивлением 0 565

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Полиция в полевой экипировке на улицах Лос-Анджелоса.

Полиция в полевой экипировке на улицах Лос-Анджелоса.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом назвал это решение "намеренно провокационным".

Президент Трамп ранее пообещал провести масштабную депортацию нелегальных иммигрантов и полностью перекрыть южную границу США. По информации Белого дома, ICE получило задание проводить не менее трех тысяч задержаний в день. Однако критики Трампа заявляют, что в ходе рейдов задерживают не только нелегалов, но и людей с законным статусом, включая обладателей вида на жительство. Эти случаи уже стали предметом судебных разбирательств.

Белый дом сообщил, что Трамп подписал президентский меморандум об отправке в Лос-Анджелес подразделений Национальной гвардии "для наведения порядка и ликвидации беззакония, которому позволили укорениться". Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что подразделения морской пехоты, базирующейся на базе Кэмп-Пендлтон приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом назвал это решение "намеренно провокационным". В социальной сети X он заявил: "Трамп направляет Национальную гвардию не из-за нехватки полиции, а ради зрелища. Не поддавайтесь. Никакого насилия. Только мирный протест". Ньюсом также назвал "психическим срывом" заявления министра обороны о готовности направить на улицы Лос-Анджелеса регулярные части армии США для действий против собственных граждан.

На своей платформе Truth Social Трамп написал: "Если Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут справиться со своими обязанностями, федеральное правительство вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ И МАРОДЕРОВ — как это и должно быть!!!" Трамп также заявил, что участникам демонстраций отныне будет запрещено носить маски на лице.

Протесты отразили жесткое противостояние между администрацией Трампа, которая ведет жесткую борьбу с нелегальной миграцией, и властями Лос-Анджелеса, где проживает значительное число латиноамериканцев и выходцев из-за рубежа.

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