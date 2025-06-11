Во время контроля пограничники обнаружили вооружённого гражданина Литвы

В воскресенье пограничники в волости Руцава Южнокурземского края обнаружили гражданина Литвы, вооружённого пистолетом «Glock 19», заряженным боевыми патронами, а также холодным оружием, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Проводя иммиграционный контроль по информации, полученной от Государственной полиции, пограничники остановили для проверки автомобиль марки «Ford Mustang» на автодороге A11 Лиепая — граница Литвы. Машину вел гражданин Литвы.

Пограничники заметили, что мужчина сильно нервничает, поэтому направили автомобиль на углублённую проверку, в ходе которой у него была обнаружена мужская чёрная сумочка, в которой находился предмет, похожий на пистолет. Когда мужчина показал сумочку пограничникам, он спрятал предмет, похожий на пистолет, под мышку, направив ствол вниз. Пограничники изъяли предмет, похожий на пистолет, и установили, что это пистолет «Glock 19» с 13 боевыми патронами. Также в транспортном средстве были обнаружены и изъяты два кастета.

Мужчина вместе с пистолетом, кастетами и автомобилем передан сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.