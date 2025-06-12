Из Марокко в Германию через Баложи. Женщины столкнулись на прогулке с окровавленным нелегалом

Во время прогулки по лесу возле Баложи одна из местных жительниц оказалась в неожиданной и тревожной ситуации — прямо на тропе им с подругой повстречался раненый мужчина, позже оказалось, что он нелегально пересёк границу с Белоруссией и оказался в Латвии из Марокко. Она поделилась случаем в сети Facebook.

Произошло это 10 июня. Женщины шли вдоль канала с собакой, когда заметили приближающегося человека. Он шёл шаткой походкой, выглядел измождённым, а одна его нога была в крови. Собака среагировала первой — залаяла. Женщины насторожились, одна из них даже подготовила перцовый баллончик, чтобы в случае угрозы защититься.

Мужчина оказался темнокожим, примерно 30 лет, на одной ноге — кроссовок, вторая босая и в крови. Женщины попытались выяснить, что с ним, но всё, что он произнёс, было: «Марокко».

«Понятно! Это мигрант из Морокко. Показывала ему жестами, чтобы сел на траву, на обочине. Он осел без сил. Мы сказали, что вызовем врача и SOS. Дозвонилась до скорой, муниципальной полиции и пошли в сторону нашей машины, чтобы дождаться помощи», — рассказывает женщина.

Пока ждали приезда экстренных служб, у подруги начались проблемы — испуг достиг пика, и пульс резко подскочил. В это время мимо проехал велосипедист. Женщина обратилась к нему с просьбой: вернуться на ту же тропу, сфотографировать мужчину и убедиться, что он один.

Позже велосипедист нашёл их у машины. С помощью мобильного переводчика он поговорил с пострадавшим и узнал, что тот попал в Латвию через белорусскую границу, после чего уже пять дней скитался по лесу в попытке добраться до Германии, где, по его словам, «живут его братья».

«Я поехала обратно к нему на машине. Он корчился от боли, обе ноги кровоточили. В глазах — страх, растерянность, отчаяние. Смотрела и думала: он же просто человек. У него где-то есть мама, папа, семья…», — пишет женщина.

Когда прибыли спасатели, женщина не могла выбросить из головы тревожные мысли:

«А как нам быть, жителям Латвии? Велосипедистам, собачникам, грибникам, людям, живущим в домах у леса? Как защищаться? Ходить на курсы самообороны? Хранить электрошокер и баллончик? А если таких мужчин из леса выйдет не один, а пятеро? Как может частный сектор чувствовать себя в безопасности, когда такие молодые люди из Марокко и других стран в расцвете сил ищут счастья прямо у нас под носом?», — размышляет она.

В финале своего рассказа женщина делится, что получила слова благодарности за храбрость и сострадание. Но, вернувшись домой, почувствовала, как у неё начали дрожать руки.

«Нам повезло, что на нас толпой не вышли… ситуация драматичная», — отмечает она.