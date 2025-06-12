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Как контрабандистам удаётся ввозить сигареты в Латвию 1 840

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Как контрабандистам удаётся ввозить сигареты в Латвию
ФОТО: пресс-фото

Недавно стало известно о причастности двух граждан Латвии к «мафии», пытавшейся переправить контрабандные сигареты из Узбекистана в Италию пассажирским самолётом с пересадкой в Турции. Преступников задержали при сотрудничестве с итальянской полицией и участии латвийских пограничников. Насколько изобретательны местные контрабандисты и действительно ли пути сигарет перемещаются с земли в воздух — портал tv3.lv выяснял в беседе с начальником Криминального отдела Даугапилсского управления Государственной пограничной охраны Марисом Пукинскисом.

Авиарейсы — исключение, не правило

По словам Пукинскиса, использовать аэропорт Риги как канал для контрабанды невозможно — все грузы тщательно проверяются. Однако в других странах, например, в Турции, сигареты могут перевозить целыми чемоданами — этим иногда пользуются и граждане Латвии. Но для самой Латвии это нетипично — контрабанду ввозят другими путями.

Баллоны и дроны — экзотика, но реальная

Использование метеозондов с сигаретами — не новость. Особенно часто это происходит в Литве, где за день запускают до 70 таких баллонов. В Латвии — значительно реже: на 100 литовских случаев приходится примерно 5 латвийских. Баллоны зависят от ветра, оснащаются GPS-маячками, но контроль за ними неполный — перехватывают примерно половину.

Дроны используются ещё реже — у них ограниченная дальность, шумность и низкая высота полёта. Зимой в Пиедруйе (Краславский край) пограничники обнаружили дрон с 10 000 сигарет. Однако это исключения. Дроны — слишком заметные и ненадёжные для серьёзной контрабанды.

Главные каналы — Даугавa и железная дорога

Чаще всего сигареты доставляют по Даугаве или железнодорожным составом. Особенно активно используется Даугавa, когда поднимается уровень воды — тогда по ней пускают плоты с грузом. Они могут дойти до Плявиньской ГЭС. Часто плоты застревают у берега и обнаруживаются во время патрулирования. Плоты делают прямоугольными, оборачивают блоки сигарет в полиэтилен, прикрепляют грузы, чтобы они держались под водой, но не тонули. Обычно такие конструкции включают GPS-маячки. Перевозимое количество — от 30 000 до 150 000 сигарет за раз.

Кто участвует в контрабанде?

В основном — мужчины, чаще всего местные жители из Латгале. Это не одиночки, а организованные группы от 4 до 10 человек. Женщины участвуют крайне редко, разве что в роли наблюдателей — так называемых «кукушек». Возраст мужчин — от 16 до 60 лет. Зачастую это люди, мотивированные прибылью — они считают, что лучше за раз заработать деньги на контрабанде, чем месяц работать за 500 евро. Некоторым нравится сам процесс — адреналин, риск.

Насколько это опасно и насколько эффективны пограничники?

Сигаретные контрабандисты редко бывают агрессивными. Они чаще просто убегают, если замечают пограничников, но пойманные при транспортировке, как правило, не сопротивляются. Контрабанда — не основная компетенция ГПО, этим больше занимается таможня. Однако в случае получения информации — пограничники вмешиваются.

Так, недавно в Силенской волости задержали двух лиц без гражданства с машиной, полной сигарет — 12 ящиков, 120 000 сигарет. Продукция была изъята, расследованием занимается полиция.

Потоки снижаются, но остаются

Пукинскис подтверждает: объёмы контрабанды сокращаются. Это результат строительства забора, видеонаблюдения, сенсоров движения и других технических решений. Однако контрабандисты всё равно пытаются обходить технологии.

Недавно в окрестногстях Индры задержали трёх граждан Латвии с 88 ящиками сигарет (880 000 штук), которые уже были извлечены из поезда и загружены в микроавтобус. Это крупнейшая задержка контрабанды ГПО в 2025 году.

Контрабанда в Латвии будет существовать до тех пор, пока она остаётся выгодной. По мнению Пукинскиса, наказания слишком мягкие — он считает, что, например, за одну коробку контрабандных сигарет можно было бы назначать до пяти лет заключения. Пока этого нет — риски контрабандистов оправдываются прибылью.

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#контрабанда
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(1)
  • Д
    Дед
    12-го июня

    Дай им Бог здоровья и удачи! Когда уже эти суки нажрутся своими налогами. Боюсь, они так быстро воруют наши деньги, что мы никогда не успеем заработать.

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