С моста в Бауске прыгнула женщина. Это видела её 3-летняя дочь

В Бауске женщина прыгнула с моста через реку Муса. Она выжила, но одной из свидетельниц трагедии стала её трёхлетняя дочь, которую, возможно, женщина собиралась взять с собой, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Мост через реку Муса постепенно приобретает печальную репутацию – за последний год это уже третий случай, когда кто-то с него прыгает. Вечером в пятницу это сделала молодая женщина. В тот момент музыкальная группа Eremos, закончив выступление на проходившем поблизости фестивале, ехала по гравийной дороге вдоль реки Муса, и внимание музыкантов привлек шум наверху моста.

"На мой взгляд, она уже какое-то время стояла на мосту. (...) Я просто увидел, как тёмный силуэт упал с моста. В какой-то момент, когда женщина почти достигла берега, я понял, что это человек", - рассказал солист группы Eremos Давис.

Гитарист группы сразу выпрыгнул из едущего фургона, чтобы прийти женщине на помощь – к нему присоединились остальные участники, и все действовали слаженно, как команда.

"Мы как-то автоматически мобилизовались. Я побежал на одну сторону моста, другой гитарист – на другую", - вспоминает Давис.

Парни вместе с несколькими местными жителями, спустившимися вниз с моста, вытащили женщину из камышей на берег.

Ожидая спасателей, они спросили, нужна ли ещё помощь. Получив отрицательный ответ, музыканты сели в фургон и отправились обратно в Ригу. Остаток пути они провели в полной тишине.

Женщина выжила, а момент прыжка видела её трёхлетняя дочь. Журналисты встретились с местным жителем Улвисом, который знает эту женщину и видел её за два дня до происшествия.

"Если честно, она шла, опустив голову, грустная. Но настоящую причину, почему так произошло, я, конечно, не знаю", - рассказал он.

Улвис также упомянул жуткую версию, которую слышал: якобы женщина хотела прыгнуть вместе с ребёнком, но прохожие вырвали девочку из её рук – однако эта информация не подтверждена надёжными источниками. По мнению Улвиса, людям с психологическими трудностями нужно искать способы помочь себе – как внутренне, так и разговаривая с другими.

"На мой взгляд, поскольку у всех нас в жизни бывают проблемы, из любой ситуации можно выбраться. Нужно только захотеть, действовать самому, а если есть проблемы – идти и говорить о них с людьми", - уверен Улвис.

Другие жители Бауски не понимают, как женщина оправится после всего этого, и какие решения можно было бы принять для повышения безопасности моста.

"Мне больше всего жаль ту девочку… Маленькая девочка… Не знаю… Она, может, и придёт в себя, но как человеку жить дальше? Я не знаю", - говорит Александр.

"Можно было бы попробовать поставить сетку. Думаю, это и не так дорого для самоуправления. А если это спасёт чью-то жизнь, то это вариант", - уверена другая жительница Бауски.

Degpunktā связались с краевой думой Бауски, чтобы выяснить, как руководство города смотрит на этот и другие случаи суицидального характера на мосту. Исполнительный директор Бауской думы призывает людей не молчать, а обращаться за помощью ко всем возможным людям.

"В первую очередь, конечно, важно участие общества – близкие, друзья, родственники, знакомые, которым следует замечать эмоциональные изменения у человека – и стараться это распознать", - уверен исполнительный директор Бауской краевой думы Ивар Романов.

Также разработан план превентивных мероприятий – начнут с информационных табличек о кризисной помощи и поддержке.

"Первое, что мы сделаем – установим таблички на всех четырёх концах моста, по направлению движения пешеходов. Обязательно там будет указан кризисный телефон, который станет ещё одним сигналом и шансом для человека", - указал Романов.

Таблички будут установлены, но защитные сетки пока рассматриваются только как потенциальное решение, и обсуждение этого вопроса ещё предстоит.

Печальная история Бауски продолжается – в понедельник мужчина также попытался прыгнуть, но уже с моста через Мемеле. Проезжавшие мимо очевидцы были в ужасе от увиденного. Государственная полиция сняла мужчину с моста.