В Мадоне на мальчика упало баскетбольное кольцо

В минувшие выходные во время городского праздника в Мадоне некий мальчик получил серьёзные травмы на баскетбольной площадке – на него упало баскетбольное кольцо. Очевидца происшествия тревожит не только безопасность спортплощадки, но и то, что сломанная конструкция сразу не была ни ограждена, ни убрана, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Баскетбольная площадка в Мадоне пользуется популярностью как у молодежи, так и у взрослых, желающих активно провести время. Во время игры один из игроков в прыжке схватился за обод кольца, но конструкция не выдержала – тяжелое сооружение вместе с основанием рухнуло на 13-летнего мальчика.

К счастью, подросток был в компании сверстников. После падения они помогли убрать кольцо, которое придавило ему грудную клетку. Осознав, что друг не может прийти в себя после удара, подростки вызвали скорую помощь.

"Медсестра сказала – если бы на несколько сантиметров в сторону, он бы погиб. У него травмированы лёгкие и сломано ребро", – рассказала местная жительница, узнавшая о несчастье от внучки.

В Мадонской думе подтвердили, что менее месяца назад на спортплощадке завершились работы по благоустройству – были установлены уличные теннисные столы, питьевая станция, зрительские трибуны и выполнены другие обновления. Однако два из семи баскетбольных колец не были заменены – сломалось одно из них.

Несмотря на то, что спортплощадка часто заполнена детьми разного возраста, которые могут создавать шум, местные жители рады, что молодёжь предпочитает спортивные занятия вместо телефонов.

13-летнего подростка обещают вскоре выписать из больницы. По факту происшествия Государственная полиция начала расследование.