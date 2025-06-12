В среду 46 мигрантов пытались незаконно попасть в Латвию из Беларуси

В среду 46 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, в результате чего с начала года предотвращено 4979 попыток пересечения этой границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

С начала года по гуманным соображениям пересечение границы было разрешено 12 лицам.

Как уже сообщалось, в прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были отстранены 5388 человек, а по гуманным причинам в страну были допущены 26 человек.

Министерство внутренних дел намерено предложить правительству продлить усиленный режим охраны границы в приграничье с Беларусью до 31 декабря этого года.

В декабре прошлого года правительство продлило усиленный режим охраны границы до 30 июня текущего года. Этот режим был введён из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов, организованного со стороны Беларуси. Ранее правительство решило сохранить этот режим в приграничье с Беларусью до конца 2024 года.

Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и в Каунатcкой волости Резекненского края.