Задержан подозреваемый в причастности к убийству Ильи Кивы — экс-депутата Верховной рады. По версии следствия, Араик Амирханян передал СБУ информацию о местонахождении жертвы. Затем киллер расстрелял Киву в Подмосковье в 2023 году.

По данным «Базы», в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы подозревают бывшего «крупнейшего подрядчика Укравтодора», 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Араика даже не пришлось задерживать: когда следователи, занимающиеся делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки. Как сообщают источники, следователи считают, что Амирханян вошёл в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал сотрудникам СБУ информацию о том, где тот живёт.

Войти в доверие к Киве для Амирханяна было, видимо, несложно. Араик наделал много шума на Украине во второй половине 10-х: Амирханян занимался дорожным бизнесом, имя Араика часто мелькало в скандалах, связанных с Укравтодором. В 2021 году Амирханяна заподозрили в присвоении 500 000 000 гривен из бюджетных средств, а позже Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, объяснив это наличием у него армянского паспорта.

Илью Киву, которого на Украине обвиняли в госизмене и ещё по нескольким статьям, убили 6 декабря 2023 года. Труп Кивы нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево на территории отеля «Величъ кантри клаб». Киллер ждал жертву в лесу недалеко от клуба.