Baltijas balss logotype

Гапоненко обвиняется в публичных призывах нанести ущерб безопасности Латвии 2 843

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Гапоненко обвиняется в публичных призывах нанести ущерб безопасности Латвии
ФОТО: LETA

На этой неделе прокуратура предъявила обвинение Александру Гапоненко в содействии иностранному государству в его антилатвийской деятельности, а также в разжигании национальной вражды и ненависти, выяснило агентство ЛЕТА.

Не называя имени человека, прокуратура сообщила агентству ЛЕТА, что обвиняемому вручено обвинительное заключение.

Обвинение было предъявлено за противоправные действия, о которых ранее сообщали СМИ, а именно за участие и выступления на публичной конференции "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии как фактор подготовки к войне с Россией", организованной российской организацией "Институт диаспоры и интеграции Содружества Независимых Государств", которая состоялась в Москве 4 февраля 2025 года.

С 14 февраля обвиняемый находится в Рижской центральной тюрьме под стражей. В четверг следственный судья Рижского окружного суда принял решение о продлении этой меры пресечения.

Уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (СГБ).

Читайте нас также:
#сгб
0
0
0
0
1
5

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го июня

    Обычный политический заключённый в Латвии. При дермократии это норма.

    4
    0
  • AE
    Al Ekses
    13-го июня

    А разве он сказал неправду?

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 754
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 277
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 352
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 14
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 40
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 41
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 63
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 56
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 39
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 14
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 40
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео