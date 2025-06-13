Гапоненко обвиняется в публичных призывах нанести ущерб безопасности Латвии

На этой неделе прокуратура предъявила обвинение Александру Гапоненко в содействии иностранному государству в его антилатвийской деятельности, а также в разжигании национальной вражды и ненависти, выяснило агентство ЛЕТА.

Не называя имени человека, прокуратура сообщила агентству ЛЕТА, что обвиняемому вручено обвинительное заключение.

Обвинение было предъявлено за противоправные действия, о которых ранее сообщали СМИ, а именно за участие и выступления на публичной конференции "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии как фактор подготовки к войне с Россией", организованной российской организацией "Институт диаспоры и интеграции Содружества Независимых Государств", которая состоялась в Москве 4 февраля 2025 года.

С 14 февраля обвиняемый находится в Рижской центральной тюрьме под стражей. В четверг следственный судья Рижского окружного суда принял решение о продлении этой меры пресечения.

Уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (СГБ).