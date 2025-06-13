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Искушение отца Валентина: 62-летнего пастыря приговорили за совращение 0 1136

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Над пастырями РПЦ сгустились тучи путинского правосудия.

Над пастырями РПЦ сгустились тучи путинского правосудия.

Откуда в телефоне священника взялись интимные фото и видео, он пояснить не смог.

Священника из Тульской области, обвиняемого в развратных действиях по отношению к ребёнку, приговорили к 4 годам колонии общего режима. В ходе следствия выяснилось, что с аккаунта батюшки кто-то вёл интимные переписки с мужчинами, а также отправлял его фотографии мужчинам.

Решение вынес Щекинский межрайонный суд Тульской области. Обвинение запрашивало для Дудина 5 лет колонии и запрет на работу в церкви на 10 лет (суд согласился с запретом). В ходе следствия силовики изъяли телефон 62-летнего Дудина и нашли там поисковые запросы, связанные с ЛГБТ-знакомствами, видео интимного характера с мужчинами и интимные переписки, в которых Дудин предлагал мужчинам встречи. Письма такого же содержания были найдены и в личной почте мужчины.

Дудин отрицает все обвинения. По его словам, он не имеет к перепискам никакого отношения — от его имени якобы их мог вести его сын. Откуда в телефоне священника взялись интимные фото и видео, он пояснить не смог. Позже сын Дудина подтвердил, что действительно переписывался с мужчинами на сайтах знакомств от имени отца, но делал это просто ради шутки. Более убедительного мотива парень не привёл.

12-летний прихожанин Свято-Иверской церкви в селе Тёплое рассказал родителям, что 62-летний батюшка Валентин Дудин приставал к нему, когда парень был у священника в гостях. После этого мать мальчика нашла в его телефоне странную переписку с батюшкой и пошла в полицию. По словам женщины, из-за домогательств со стороны священника у мальчика начались проблемы со здоровьем, врачи диагностировали у него острое стрессовое расстройство.

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