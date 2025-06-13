Еще в начале войны в Донбассе Шлосберг собирал информацию об участии псковских десантников.

Суд в Пскове отправил под домашний арест зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга по делу о «дискредитации» армии. Поводом для преследования стали с дебаты на «Живом гвозде», во время которых он говорил о необходимости прекратить огонь в Украине.

Заседание по избранию меры пресечения для Шлосберга прошло в закрытом режиме, сообщали RusNews и «Псковская губерния».

Ночь перед судом политик провел в изоляторе временного задержания.

Несмотря на возражения Шлосберга, который заявил об отсутствии события преступления, его задержали и поместили в изолятор города Пскова.

Силовики задержали Шлосберга и предъявили ему обвинение по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) на основании публикованного в «Одноклассниках» видео, где он в ходе дебатов с историком Юрием Пивоваровым призвал как можно скорее прекратить огонь в Украине. Сама дискуссия состоялась в январе. Шлосберг заявил, что он не публиковал видео на платформе и не управляет группой, где выложили ролик.

Также силовики устроили обыски по местам жительства Шлосберга и его 96-летнего отца Марка Шлосберга во Пскове. Следственные действия с изъятием техники прошли и в офисе местного отделения «Яблока».