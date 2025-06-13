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В пожаре в Огрском крае пострадал человек, а в Даугавпилсе — был спасён 0 400

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2025
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В пожаре в Огрском крае пострадал человек, а в Даугавпилсе — был спасён

В четверг в результате пожара в Огрском крае пострадал человек, а в Даугавпилсе — один человек был спасён, сообщила агентству ЛЕТА Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 13:49 поступил вызов в волость Таурупе Огрского края, где горел двухэтажный жилой дом на площади 200 квадратных метров и легковой автомобиль на площади двух квадратных метров. В тушении пожара участвовали 19 пожарных с шестью автоцистернами. В происшествии пострадал человек.

Около 15:00 ГПСС получила вызов на улицу Шаура в Даугавпилсе, где в пятиэтажном социальном доме возник пожар повышенной опасности. По прибытии на место происшествия пожарные констатировали, что на четвёртом этаже горит квартира на площади 20 квадратных метров. До прибытия ГПСС самостоятельно эвакуировались 60 человек, одного человека спасли пожарные.

За прошедшие сутки ГПСС получила 37 вызовов — восемь на тушение пожаров, 21 на спасательные работы и восемь ложных вызовов.

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#пожар #гпсс
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