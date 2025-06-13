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Здоровье сомнительное, но справка в кармане: как пробелы в законе позволяют садиться за руль 0 897

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Здоровье сомнительное, но справка в кармане: как пробелы в законе позволяют садиться за руль
ФОТО: Unsplash

На этой неделе на улице Таллиннас в Риге пожилая женщина на автомобиле врезалась в припаркованные машины и опрокинула своё транспортное средство на бок. Однако случай, который даже у опытных работников экстренных служб вызвал удивление, произошёл в Бабите. Там у 83-летней женщины за рулём, вероятно, ухудшилось самочувствие, и она буквально перелетела через стройплощадку, врезавшись в детский аттракцион на игровой площадке, пишет TV3.lv.

К счастью, в день происшествия в Бабите шёл дождь, и на площадке никого не было. Сама женщина также не пострадала.

Аналогично, с громким шумом, но без травм, закончился случай двухлетней давности, когда 87-летний мужчина в районе Засулаукс каким-то образом по бездорожью добрался до железнодорожных путей, где движение машин не предусмотрено, и спровоцировал столкновение с поездом.

К сожалению, трагическим оказался инцидент с 91-летним водителем, который в Торнякалнсе, в Риге, на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку, а затем на тротуаре — 18-летнего юношу. Девушка скончалась на месте аварии. Мужчина получил тюремный срок.

После всех этих происшествий в обществе стали звучать разные мнения о возрасте водителей и их способности управлять транспортом, однако у всех водителей, несмотря на их преклонный возраст, в момент аварии были действующие медицинские справки.

Время от времени возникают опасения, действительно ли здоровье пожилых водителей проверяется должным образом при продлении водительских прав.

Для водителей лёгких категорий после 60 лет медицинскую комиссию нужно проходить каждые три года, до этого — раз в 10 лет.

Передача Degpunktā поинтересовалась у главы Медицинской комиссии Общества латвийских самаритян Инесы Вецтиране, показал ли опыт с клиентами разных возрастов, что пожилым водителям нужно проходить проверку здоровья чаще.

"Конечно, с возрастом наша физиология и умственные способности ослабевают, но не у всех! Нужно учитывать артериальное давление, уровень сахара в крови, холестерин, и важно проверять зрение", — говорит Вецтиране. Она призывает своевременно заботиться о своём здоровье.

Медицинский осмотр может провести семейный врач или комиссия врачей в медучреждении, в которую входят невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург или травматолог-ортопед, психиатр и нарколог.

Тем не менее в законе можно найти лазейки, позволяющие человеку получить медицинскую справку, даже если у какого-то врача возникают сомнения в состоянии здоровья конкретного водителя. Если человека направляют на дополнительные обследования и справка временно "замораживается", это нигде в системе не фиксируется, поэтому можно обратиться к другому врачу с иным мнением.

"Врач имеет право направить на дополнительные обследования, и человек должен вернуться с анализами или назначенными лекарствами. Но бывают случаи, когда люди к нам не возвращаются, а получают справку где-то ещё", — поясняет Вецтиране.

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