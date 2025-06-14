Началось? Жители Зиепниеккалнса встревожены из-за обнаруженного на тротуаре

Одна из местных жительниц, прогуливаясь по недавно заасфальтированной дороге в рижском Зиепниеккалнсе, заметила острые металлические предметы, которые, возможно, были специально оставлены на тротуаре, чтобы проколоть шины велосипедистов. Женщина убрала находки с дороги и сообщила о них в местной группе на Facebook.

На улице Озолниеку, рядом с лесом Зиепниеккалнса, продолжается укладка нового асфальта. Это привлекает местных жителей, которые решают опробовать новое покрытие еще до окончания работ. Так поступила и Марина, отправившись на прогулку с детьми. Однако в конце тротуара их ждал неприятный сюрприз, сообщает «Degpunktā».

На тротуаре были разбросаны 15 острых металлических предметов длиной около 6 сантиметров. Их заостренные «иглы» длиной около 1,5 см могли повредить как велосипедные, так и автомобильные шины или даже травмировать прохожих. Сначала Марина подумала, что предметы случайно выронили строители, но, учитывая их специфическую форму и остроту, она заподозрила, что это могло быть сделано намеренно.

Строители, работающие неподалеку, заявили, что такие детали в своей работе не используют. Возможно, кто-то специально разбросал их на тротуаре из злого умысла. Обеспокоенная, Марина вместе с детьми собрала острые предметы и отнесла их подальше от дорожки.

Опытный строитель Янис Петровскис подтвердил, что такие детали нельзя просто купить — их, скорее всего, согнули вручную из строительных материалов. Подобные металлические пластины используются, например, при возведении деревянных конструкций. Поскольку такие материалы доступны во многих строительных магазинах, приобрести их может и кто-то недобросовестный. Согнуть одну такую пластину можно за 5 минут.

Марина решила не обращаться в полицию. На данный момент никто из местных жителей также не сообщил в Государственную полицию о возможных злонамеренных действиях.