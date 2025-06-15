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В Дикльской волости из болота извлечено тело погибшего, пожарные спасли кота 0 654

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
В Дикльской волости из болота извлечено тело погибшего, пожарные спасли кота
ФОТО: dreamstime

В субботу в Дикльской волости Валмиерского края спасатели вытащили из болотного пруда погибшего, сообщили агентству ЛЕТА представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Незадолго до 23 часов спасатели отправились на вызов в Дикльскую волость, где из болотного пруда, расположенного в лесу примерно в 3 км от дорог, достали тело погибшего, после чего вывезли его на квадроцикле и передали сотрудникам Государственной полиции.

В Риге спасатели достали человека из вод Даугавы, доставили его на берег и передали работникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

В 17:37 в субботу пожарные отправились на улицу Скудру в Цесис, где в двухэтажном жилом доме горели две комнаты и бытовые вещи на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировался человек, который был передан медикам СНМП. Работы на месте происшествия завершились в 20:53.

В свою очередь, в 19:14 поступила информация о том, что на улице Руллю в Елгаве в жилом доме возник пожар. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля одноэтажного жилого дома и межэтажное перекрытие на общей площади 200 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека, а пожарные спасли кота. Работы на месте происшествия были завершены в 21:39.

Всего за минувшие сутки, в период с 6:30 14 июня до 6:30 15 июня, ГПСС получила 51 вызов: 10 на тушение пожаров, 26 на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.

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#пожар #чп #утопленники
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