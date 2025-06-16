Эпидемия подделок: латвийская молодёжь готова покупать фальшивые лекарства и добавки

В Латвии стартовала информационная кампания «Подделка стоит жизни», цель которой — привлечь внимание общества к опасности фальсифицированных медикаментов и пищевых добавок. Как отметил директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис в передаче "900 секунд" ( TV3 ), именно эти товарные группы чаще всего подделываются, и их оборот представляет серьёзную угрозу для здоровья населения.

Потребление поддельных препаратов и добавок, к сожалению, растёт. Люди часто попадаются на заманчивые предложения в интернете, не задумываясь о последствиях. Особенно тревожна ситуация среди молодёжи — по данным опросов Патентного ведомства, более 50% молодых людей в возрасте от 24 до 29 лет признались, что готовы приобретать такие товары. В целом в Латвии почти 41% населения сталкивались с покупкой подделок или сознательно выбирали их.

Баталаускис подчёркивает, что люди часто игнорируют важные детали — качество упаковки, запах, регистрационные данные или надёжность продавца. Нередко пищевые добавки рекламируются через инфлюенсеров и социальные сети, но за такими рекламами могут скрываться нелегальные или незарегистрированные продукты. Проблема подделок затрагивает и другие области — популярными целями являются спортивное питание, гормоны, а также средства индивидуальной защиты.

Ситуацию усложняет то, что рынок подделок постоянно меняется и адаптируется к спросу. За первые пять месяцев 2025 года в Латвии было зарегистрировано больше единиц поддельных товаров, чем за весь 2023-й или 2024-й. Финансово оборот подделок в этом году вырос более чем в пять раз по сравнению с предыдущими годами. В Европе и США проводятся совместные операции по борьбе с этой проблемой — только в прошлом году были задержаны более 430 человек и ликвидированы несколько нелегальных лабораторий.

В рамках кампании общество будет просвещаться с помощью практических примеров — в торговых центрах пройдут образовательные мероприятия, будут распространяться информационные материалы, лекции состоятся в социальных сетях и школах. «Наша главная цель — не только предупредить, но и заставить людей задуматься: каждая такая покупка — это также финансирование преступных группировок», — подчёркивает Баталаускис.