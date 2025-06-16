В Латвии задержан политик Росликов (ДОПОЛНЕНО)

Заседание суда об избрании меры пресечения для депутата Рижской думы Росликова состоится в 13:00.

Как сообщал bb.lv, Служба государственной безопасности неделю назад начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщили в СГБ.

Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время.

ДОПОЛНЕНО: Задержание Алексея Росликова прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Оскорбление основных ценностей Латвии с трибуны Сейма, совершённое бывшим депутатом парламента и лидером партии "Стабильности!" Алексеем Росликовым, является беспрецедентным случаем», – заявила Эвика Силиня.

Через свою советницу Силиня передала агентству LETA, что органы безопасности работают во имя защиты основ латвийского государства. «Государственным языком в Латвии является латышский, и перед законом все равны», — утверждает премьер-министр.

Члены партии "Стабильности!" сообщают, что Росликов вместе с адвокатом находится в Службе госбезопасности в ожидании суда, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 5 июня Росликов выступил на заседании сейма с речью против декларации националистов. Большую часть своей речи он произнес на латышском, но закончил фразой, сказанной по-русски: «Нас больше, и русский язык — наш язык», после чего показал депутатам-националистам грубый жест.

ДОПОЛНЕНО: Служба госбезопасности сообщила агентству LETA, что сегодня в рамках уголовного дела проводятся процессуальные действия на четырёх объектах, связанных с депутатом Рижской думы Росликовым, а также проводится допрос самого Росликова.

Лицу присвоен статус подозреваемого, а также применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. На данный момент Служба госбезопасности воздерживается от более подробных комментариев.