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В Латвии задержан политик Росликов (ДОПОЛНЕНО) 8 2545

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
В Латвии задержан политик Росликов (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня утром задержан лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов. ДОПОЛНЕНО: Служба госбезопасности проводит обыски и допрос Росликова.

Заседание суда об избрании меры пресечения для депутата Рижской думы Росликова состоится в 13:00.

Как сообщал bb.lv, Служба государственной безопасности неделю назад начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщили в СГБ.

Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время.

ДОПОЛНЕНО: Задержание Алексея Росликова прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Оскорбление основных ценностей Латвии с трибуны Сейма, совершённое бывшим депутатом парламента и лидером партии "Стабильности!" Алексеем Росликовым, является беспрецедентным случаем», – заявила Эвика Силиня.

Через свою советницу Силиня передала агентству LETA, что органы безопасности работают во имя защиты основ латвийского государства. «Государственным языком в Латвии является латышский, и перед законом все равны», — утверждает премьер-министр.

Члены партии "Стабильности!" сообщают, что Росликов вместе с адвокатом находится в Службе госбезопасности в ожидании суда, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 5 июня Росликов выступил на заседании сейма с речью против декларации националистов. Большую часть своей речи он произнес на латышском, но закончил фразой, сказанной по-русски: «Нас больше, и русский язык — наш язык», после чего показал депутатам-националистам грубый жест.

ДОПОЛНЕНО: Служба госбезопасности сообщила агентству LETA, что сегодня в рамках уголовного дела проводятся процессуальные действия на четырёх объектах, связанных с депутатом Рижской думы Росликовым, а также проводится допрос самого Росликова.

Лицу присвоен статус подозреваемого, а также применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. На данный момент Служба госбезопасности воздерживается от более подробных комментариев.

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#полиция #политик
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(8)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    А Эвика настолько уверена что для неё хватит шасси?

    16
    1
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Эх, Зяма,Зяма.Надо было изначально быть иерусалимским старовером-хрен бы сел как не сел Ушаков,который,кстати,ни разу себя русским не назвал)) Да и Степаненко ни разу не сказала,что она русская и все находятся на свободе и при бабках.))👅

    22
    16
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го июня

    Осликов похоже проплатил эту акцию. Теперь у него будет имидж "принявшаго муки за други своя". И дополнительные голоса на следующих выборах.

    36
    52
  • AE
    Al Ekses
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го июня

    Не надо копать вглубь - ответ в какой стране мы живём лежит на поверхности.

    60
    1
  • Д
    Дед
    16-го июня

    Латвия демократическая страна, арестовывают депутата, который позволил себе разговаривать на языке 405 населения страны

    88
    5
  • Д
    Дед
    Дед
    16-го июня

    405= 40% очепятка

    43
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    Ещё один политический заключённый будет.

    46
    2
  • OP
    Oksana Perevertova
    16-го июня

    А как же депутатская неприкосновенность?! Или опять наши свои же законы нарушают

    83
    3
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