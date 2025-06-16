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Вот и Лето прошло: 53-летний артист, игравший трансгендера, обвинен в растлении 0 800

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Он ласковый мерзавец.

Он ласковый мерзавец.

"Этот мерзавец напал на меня и травмировал, когда мне было 17".

Актера и музыканта Джареда Лето обвинили в неподобающем поведении. Многие женщины на момент описанных ими событий были несовершеннолетними.

Американский актер, обладатель премии Оскар и фронтмен группы Thirty Seconds From Mars Джаред Лето был обвинен в сексуальных домогательства девятью женщинами.

Обвинения относятся к началу 2000-х годов, причем одна из женщин назвала "открытым секретом" то, что он отправлял сообщения сексуального характера моделям-подросткам. Обвинения в адрес Лето появились в прошлом месяце, когда диджей Алли Тейлз поделилась в своем Instagram старым постом на Facebook, написанным в 2012 году.

"Вы не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязаться вам за кулисами... В килте... И в снежной шапке. Этот мерзавец напал на меня и травмировал, когда мне было 17", - написала она. В отдельной истории она добавила: "Он знал мой возраст, и ему было все равно. То, что он сделал, было хищным, ужасающим и неприемлемым".

Одна из женщин рассказала изданию, что в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней возле одного из кафе Лос-Анджелеса. По ее словам, Лето сидел с коллегой-актером Эшли Олсен, которой тогда было 19 лет, и он схватил ее за руку.

"Я посмотрела вниз, и это был Джаред Лето", - рассказала она Air Mail, добавив: "Мы быстро поговорили, и он взял мой номер". Далее она рассказала, что Лето позвонил ей домой через несколько дней, и напомнила: "Я не знаю, был ли он под наркотиками или что... Это был самый странный, самый мерзкий голос... [но] для меня это Джаред, понимаете?".

Джаред Джозеф Лето (род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант. Известен своей приверженностью к актёрскому методу при работе над ролями. За свою тридцатилетнюю карьеру стал лауреатом многочисленных наград, включая премии «Оскар», «Золотой глобус» и Американской Гильдии киноактёров. Кроме того, Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За исполнение роли трансгендерной женщины в драме «Далласский клуб покупателей» был удостоен премий «Оскар», «Золотой глобус» и Американской Гильдии киноактёров в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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