Суд по экономическим делам (СЭД) приговорил бывшего заместителя начальника Управления общественного порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции Айвара Стивриньша к восьми месяцам лишения свободы за получение взятки в виде денег, мясных изделий и бутылки алкоголя, сообщает «Latvijas Avīze», пишет ЛЕТА.

Стивриньшу, который в 2023 году вышел на пенсию по выслуге лет, также запрещено в течение двух лет занимать должности в Государственной полиции.

Айвар Козловскис, обвинявшийся в даче взятки, был оправдан, но за приобретение и хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения наказан 260 часами общественных работ. Также оправдан бывший дорожный полицейский Сандис Стубурс, который выступал посредником при передаче взятки.

Ни один из обвиняемых в суде вину не признал.

Приговор не вступил в законную силу. Прокурор Сандис Брасла подтвердил «Latvijas Avīze», что обжалует приговор первой инстанции в Рижском окружном суде.

В пользу государства конфискованы изъятые во время обыска 100 евро и бутылка бренди объёмом 0,7 литра.

Как уже сообщала ЛЕТА, троицу задержало Бюро внутренней безопасности осенью 2019 года. Тогда Стивриньш занимал должность заместителя начальника Управления общественного порядка Латгальского регионального управления.

Согласно обвинению, в Латгальском региональном управлении был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Козловскиса, который в одном из магазинов совершил мелкое хулиганство.

Затем Козловскис вместе со знакомым полицейским Стубурсом установил контакт со Стивриньшем, чтобы тот, рассматривая жалобу по делу об административном правонарушении, за взятку отменил принятое решение и прекратил производство.

Взятка, переданная и принятая, составляла 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя.

«Latvijas Avīze» также сообщает, что в другом уголовном деле Стубурс был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы и полуторагодичному надзору пробации за вымогательство и получение взятки. Ему на пять лет запрещено занимать должности государственной службы в Государственной полиции, а также был конфискован автомобиль VW Passat Variant.

Ранее ЛЕТА писала, что Стубурс обвинялся в вымогательстве 200 евро у водителя, утверждая, что концентрация алкоголя в его выдохе превышает допустимую норму, хотя на самом деле это было неправдой.

По неофициальной информации, Стубурс мог скрыться за границей. «Latvijas Avīze» сообщает, что он, вероятно, находится за рубежом.