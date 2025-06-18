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Кир Стармер провозгласил войну сексуальной мафии 3 484

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Премьер сделал то, что требовал электорат.

Премьер сделал то, что требовал электорат.

"Стало сложнее делать вид, что все в порядке и идет по плану".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о начале национального расследования в отношении банд, которые которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей и подростков.

Ранее правительство отклоняло призывы к реализации инициативы, ссылаясь на уже принятые меры по итогам семилетнего расследования профессора Алексис Джей.

Решение Кира Стармера стало неожиданным, что тут же отметили его оппоненты. Лидер Партии реформ Найджел Фарадж похвалил это решение», а Кеми Баденок потребовала от премьера извинений за «шесть потерянных месяцев». По её словам, Стармеру пришлось «идти на поводу» у обстоятельств, чтобы принять правильное решение.

Сам премьер-министр объяснил изменение позиции тем, что внимательно изучил независимый доклад баронессы Луизы Кейси, которая изначально не считала необходимым новое расследование. Однако после анализа материалов она изменила свою точку зрения и рекомендовала начать национальное расследование, что и было поддержано Стармером. Получается, сначала глава правительства читал как-то не очень внимательно?

"На самом деле та самая «неожиданность» в принятии решения о проведении национального расследовании обусловлена тем, что правительство чувствует недовольство общества и растущий градус напряжения. Идущие прямо сейчас протесты в Ирландии не дадут соврать, - сообщает телеграм-канал "Старушка Англия", -Просто-напросто стало сложнее делать вид, что все в порядке и идет по плану. В связи с этим в Лондоне приходится думать о том, чтобы успокоить граждан и не допускать новых беспорядков. Ну, а если продолжить в том же духе, кто знает, когда очередной иностранный специалист вытворит что-то ужасное и спровоцирует очередную волну гнева британцев?"

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#англия
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го июня

    Наконец-то Стармер прочитал где-то фразу: "Не можешь победить - возглавь".

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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июня

    жопотрах гоняет пидофилов

    7
    1
  • К
    Кайзер
    18-го июня

    Интересно, на островке не стебанутые ещё остались ?

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    1
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