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Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны 1 283

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Начальство в РФ не брезгует подношениями.

Начальство в РФ не брезгует подношениями.

Число организованных групп возросло почти вполовину.

В России на фоне войны и замедления темпов роста экономики фиксируется резкое увеличение числа преступлений, связанных со взятками. В первом квартале текущего года количество подобных правонарушений выросло на 29% год к году — с 7300 до 9418. При этом в целом за 2024 год такого рода преступлений было выявлено 23 240, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Генпрокуратуры, с которыми ознакомился РБК. Вместе с тем в январе—марте правоохранительным органам удалось пресечь 3409 случаев получения взятки, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Число пресеченных попыток дать взятку составило 2860.

В Генпрокуратуре отметили, что за последнее время в общем показателе резко сократилась доля мелкого взяточничества: если в 2017 году она составляла 48,2%, то по итогам 2024-го — 27%, а в первом квартале текущего года — 20,3%. Между тем на взятки приходится больше половины коррупционных преступлений: в 2023 году они занимали 55,7% от общего числа дел, в 2024-м — 60,3%, а в первом квартале текущего года — 60,9%.

В целом число коррупционных преступлений в первые три месяца этого года выросло на 24% год к году — до 15 458. При этом на 46,5% — с 1102 до 1614 случаев — увеличилось число преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Также правоохранительные органы выявили на 65,7% больше коррупционных преступлений (3735 случая), совершенных в крупном и особо крупном размере либо причинивших крупный и особо крупный ущерб.

За первый квартал этого года к ответственности были привлечены 5478 коррупционеров против 4856 за аналогичный период прошлого. «Уже не первый год стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превышает размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями», — отметили в Генпрокуратуре. Так, в 2024 году сумма ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, составила 30,4 миллиардов рублей. Добровольно был погашен ущерб в размере 5,4 миллиардов рублей, изъято или арестовано по этим делам имущество на 36,4 миллиардов. Всего же за пять последних лет с коррупционеров взыскали денежные средства и имущество почти на 800 миллиардов рублей, говорил в декабре генпрокурор Игорь Краснов.

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#взятки
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(1)
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го июня

    Да да да.....а у нас разве лучше что ли??? Кариньш яркий пример....Это не новости,заняли одну сторону,и поливают дерьмом... Чего в Латвии дороги такие хреновые??? Воруют слуги народа.Звезды побольше прикрывают звезды поменьше....Дорогу железную не могут какой год построить..Воруют....Аирбалтик??? Ну тут все понятно....а вы Россия,Россия.... В России все хорошо.

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