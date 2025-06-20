Исполнитель роли казака Григория Мелехова в телесериале «Тихий Дон» угодил в нешуточный скандал из-за запрещенных веществ. Подобный инцидент при определенном стечении обстоятельств запросто может подмочить репутацию или даже стоить артисту карьеры. Поэтому неудивительно, что когда информация о проступке знаменитости достигла ушей поклонников, в адрес Евгения Ткачука полетели обвинения и упеки.

Известного артиста задержали в аэропорту. В ручной клади Евгения Ткачука правоохранители обнаружили подозрительный сверток и курительную трубку.

После скандала в аэропорту Пулково против 40-летнего артиста были возбуждены сразу два уголовных дела – за хранение и контрабанду наркотиков. Чем именно закончилась эта история, пока не известно. Точно можно сказать лишь одно: очередное жизненное испытание проштрафившийся артист будет преодолевать на пару со своей ненаглядной музой Мартой.

Вторая супруга уже не раз спасала Ткачука от падения на дно. Познакомилась парочка через соцсети по инициативе девушки. Будущая избранница увлеклась актерской игрой Евгения, когда посмотрела один из самых успешных проектов с его участием «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Переписка артиста и студентки журфака длилась полгода. Все это время они обменивались мнениями, слушали музыку и обсуждали прочитанные книги.

Когда актер все-таки оказался в Питере по работе, состоялась их первая неловкая встреча. На то свидание Марта пришла с зубной щеткой в сумке – эта была просьба Ткачука, который провел ночь в поезде, а заселиться в гостиницу можно было только после 14 часов. И хотя ожидания диссонировали с реальностью, вскоре между будущими супругами установилась связь, которая в итоге и привела к свадьбе и рождению сына и дочери.

Но и неприятности были на жизненном пути влюбленных. В какой-то момент Евгений Ткачук признался журналистам в пагубной зависимости от алкоголя. Как выяснилось, в этом омуте оказалась и его красавица-жена. То, что поначалу выглядело словно веселье, со временем превратилось в тягу, серьезно осложнившую их жизнь. Завязать со спиртным с концами у артиста не вышло. Но, если верить основателю драматического театра «ВелесО», он теперь способен ограничиться стопочкой-другой.

«Сейчас мы выпиваем вместе, но Марта обладает удивительной способностью: она пьет исключительно интеллигентно, как настоящая петербурженка», — признавался артист в беседе с Борисом Корчевниковым.