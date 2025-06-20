Каждый человек хоть раз в жизни видел, как работает полиция в Америке - то ли на собственном опыте, то ли в кино. Все знают, что копы там максимально учтивы и вежливы, но также и граждане ведут себя адекватно, не спорят, не препятствуют работе правоохранителей.

Однако мало кто замечает, что если полицейский в США останавливает чей-то автомобиль, он обязательно трогает заднюю фару. Зачем копы дотрагиваются до машины - узнайте далее в материале.

Почему американский полицейский трогает машину - интересная причина

О такой маленькой детали знают далеко не все, да и замечают ее немногие. Происходит это так - полицейский автомобиль едет за нарушителем и включает "мигалки". Гражданин в США понимает, что это обращено к нему, останавливается на обочине. Полицейская машина паркуется сзади, коп выходит из своего авто и, проходя мимо задней фары чужого автомобиля, трогает ее пальцами.

Причина, почему американские полицейские трогают задний фонарь, проста - сотрудник органов правопорядка оставляет на машине свои отпечатки пальцев. Это необходимо делать абсолютно всегда, ведь никогда не знаешь, что за человек сидит в машине, которую остановили. К тому же, во многих штатах легализация оружия, так что, нарушитель может быть и вооружен, и опасен, и даже не испуган перспективой попасть в тюрьму. Отпечатки пальцев хорошо "пристают" к стеклу, поэтому если вдруг с полицейским что-то случится, и будут искать ту самую машину, по оставленной улике ее проще опознать.

Вторая причина более прозаична - коп таким образом привлекает внимание водителя и смотрит на реакцию. Обычный человек, которому нечего скрывать, может просто обернуться, но преступник начнет нервничать. По поведению водителя также можно определить, не находится ли он под воздействием веществ, ускоряющих или замедляющих реакции.

Такую практику в США ввели, когда у американских копов не было видеорегистраторов, сейчас из устава требование вывели. Однако традиция сохранилась, и копы все равно продолжают оставлять свои отпечатки на фарах на всякий случай.