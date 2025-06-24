Пожарные отчитались, как прошло Лиго 1 807

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

В понедельник в пожаре в Салиенской волости Аугшдаугавского края пострадал человек, сообщает агентству ЛЕТА Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 12:53 поступил вызов в Салиенскую волость Аугшдаугавского края, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горел газовый баллон и стена на площади 0,5 квадратного метра.

В результате происшествия пострадал человек, переданный медикам Службы неотложной медицинской помощи. По прибытии пожарных спасателей возгорание уже было ликвидировано.

За прошедшие сутки ГПСС получила 74 вызова: 23 - на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, а ещё 30 оказались ложными.

На Лиго пожарные получили 17 ложных вызовов: заявители, увидев издалека пламя, звонили на номер 112, однако по прибытии спасателей оказывалось, что это контролируемый костёр на Янов день или вовсе не было никакого возгорания.

Ещё в девяти случаях пожарные зафиксировали горение неконтролируемого костра либо установили, что жители сжигали в костре различные бытовые предметы и отходы.

#пожар #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
