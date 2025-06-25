Полиция изъяла арсенал оружия у жителя Риги, включая противотанковую установку 2 2058

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция изъяла арсенал оружия у жителя Риги, включая противотанковую установку
ФОТО: пресс-фото

В рамках целенаправленной работы по борьбе с организованной преступностью в сфере наркопреступности сотрудники 4-го отдела Управления уголовной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с терроризмом "OMEGA" 12 мая 2025 года задержали мужчину 1967 года рождения. В принадлежащих ему тайниках были обнаружены различные огнестрельные оружия и боеприпасы, в том числе одноразовая безоткатная противотанковая ракетная установка "RPG-18", сообщила полиция.

Во время обыска по фактическому месту жительства мужчины были обнаружены следующие огнестрельные оружия и боеприпасы:

  • четыре автоматические пистолеты-пулемёты “Agram 2000” и “Scorpion” с глушителями;
  • штурмовая винтовка типа “Калашников” (PM md.63);
  • три пистолета, в том числе с глушителями;
  • несколько полуавтоматических карабинов, дробовиков и помповых ружей;
  • одноразовая безоткатная противотанковая ракетная установка “RPG-18”;
  • боеприпасы различных калибров — всего 632 патрона.

14 мая задержанному было предъявлено подозрение, и ему была избрана мера пресечения — арест. Однако 20 июня суд отменил арест, назначив меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Уголовный процесс квалифицирован по второй части статьи 233 Уголовного закона за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, пересылку или сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, пневматического оружия большой мощности, взрывчатых веществ или взрывных устройств без соответствующего разрешения. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

На все изъятое оружие и боеприпасы назначены экспертизы. Часть оружия уже исследована и признана боевым огнестрельным оружием.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
