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В Латвии в этом году утонули уже 60 человек, большинство - нетрезвые 0 563

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.06.2025
tv24
В Латвии в этом году утонули уже 60 человек, большинство - нетрезвые

В прошедшие выходные утонули два человека, а всего в Латвии в этом году – 60. В большинстве случаев утонувшие находились в состоянии алкогольного опьянения – об этом в эфире TV24 рассказал начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) полковник Мартиньш Балтманис.

На вопрос о том, ощущают ли спасатели начало купального сезона, Балтманис отвечает: “Нельзя сказать, что мы ощущаем именно открытие купального сезона (15 мая), ведь всего в этом году утонули 60 человек, а в купальный сезон – 16. То есть, большинство – до начала сезона. Этим летом погода не балует солнцем и желание отдыхать у воды не слишком велико, но в большинстве случаев пикник у реки, моря или озера не обходится без алкоголя”.

Как показывает статистика, за последние четыре года 68% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, а 3% – под воздействием психоактивных веществ. Руководитель ГПСС признает, что единственное наказание, которое можно наложить за неосторожное поведение у воды – это зимой, когда действует запрет находиться на льду. Однако, к сожалению, многие рыбаки игнорируют этот запрет и погибают.

В Латвии ежегодно тонут в среднем от 120 до 136 человек – это один из самых высоких показателей в Европе и в мире. Например, в 2022 году утонули 94 человека, а в другие годы это число превышало 100 – например, в 2023 году было зарегистрировано 111 случаев утопления.

Проблема утоплений в Латвии носит продолжительный и стабильно высокий характер. Подчеркивается необходимость улучшения безопасности у водоемов, развития навыков плавания и просвещения общества, а также внедрения дополнительных мер безопасности на пляжах и купальных местах.

Основные факторы, способствующие утоплениям в Латвии:

Употребление алкоголя. У мужчин утопление чаще связано с алкоголем, а также с рисковыми водными видами спорта. Отсутствие навыков плавания и безопасности. Один из самых эффективных способов снижения риска – обучение общества, особенно детей и молодежи, плаванию и правилам поведения на воде. Хронические заболевания. Они могут усиливать риск утопления. Факторы окружающей среды. Включают холод, течения, запутывание в подводных растениях, особенности дна водоема, прозрачность воды и волны. Отсутствие спасательных жилетов. Во многих случаях трагедии происходят, если не используются спасательные средства. Пол и возраст. Утопления чаще происходят с мужчинами, а также с детьми в возрасте от пяти до девяти лет, особенно с мальчиками. Это – вторая по частоте причина смерти среди детей 5–14 лет. Недостаток информированности общества. Необходимо информировать людей о рекомендуемых местах отдыха и занятий спортом на воде, наличии спасательных станций, номерах экстренных служб и обучении навыкам первой помощи.

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#безопасность #вода #утопленники
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