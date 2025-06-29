Литовцы на деньги латвийской компании снабжали граждан РФ роскошными автомобилями

Латвийская компания Capital Partners через суд в Литве взыскала долг в размере 1,7 миллиона евро с фирмы Bensera, замешанной в обходе санкций, сообщает TV3.

По данным литовского портала Siena.lt, в октябре 2023 года недалеко от Москвы был открыт автосалон западных автомобилей "Berg Auto", принадлежащий предпринимателю, бывшему спортсмену по конному спорту из Литвы Марку Бергу (ранее — Бенсу Гуткауску).

В салоне представлены автомобили класса люкс, в основном ввезённые контрабандным путём из европейских стран в обход санкций ЕС.

Схему контрабанды изначально раскрыли литовские правоохранительные органы, однако потоку это не помешало — машины «на бумаге» оформляются на частных лиц, и их не могут задержать.

Одним из кредиторов литовской компании Bensera стала зарегистрированная в Латвии фирма Capital Partners, которая подала на неё в суд в Литве и выиграла дело. Теперь по решению суда Bensera обязана выплатить латвийской компании 1,7 миллиона евро, полученных в рамках схемы обхода санкций.

Согласно решению Апелляционного суда Литвы, 2 февраля 2023 года компания Bensera взяла в долг 1 717 127 евро у офшора Barnet Holdings Limited.

В сентябре того же года — за месяц до открытия автосалона под Москвой — в сделку вступила латвийская фирма, заявив, что офшор уступил ей право требования долга. К концу 2023 года займ должен был быть возвращён, но этого не произошло, поэтому Capital Partners обратилась в суд.

В свою очередь, Bensera утверждала в суде, что на полученные средства приобрела десять автомобилей, которые затем продала гражданам Казахстана и Киргизии. При этом компания не потребовала ни авансовых платежей, ни банковских гарантий, ни других форм обеспечения. Покупатели якобы не оплатили машины.

Каким образом эти автомобили оказались в автосалоне под Москвой, в суде объяснено не было. Адвокат Capital Partners Андрей Никифоров отметил, что компания обратилась в литовский суд на основании цессии, однако сама займ не выдавала и не контролировала его использование.

На вопрос, чем занимается его клиент, адвокат ответил, что не уполномочен комментировать. Также он не сообщил, в каких отношениях Capital Partners состоит с Bensera и есть ли у неё связь с Barnet Holdings Limited.

Юридический адрес Capital Partners находится в Риге на улице Бривибас. В последние годы компания почти не имела доходов. Единственный член правления — Элмарс Ромейко, который до июля 2022 года был также единственным владельцем. Сейчас ему принадлежит 7% долей, остальное — гражданину Израиля Яну Леву.