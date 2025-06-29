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В Литве безбилетник выпрыгнул с поезда - его нашли мертвым 0 670

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
В Литве безбилетник выпрыгнул с поезда - его нашли мертвым

В Литве с пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Клайпеда - Вильнюс, в субботу выпрыгнул человек, у которого не было билета. Пассажира нашли без признаков жизни, говорится в пресс-релизе литовской железнодорожной компании LTG grupė.

По информации, предоставленной LTG grupė, во время проверки билетов в поезде был обнаружен человек без действительного проездного документа. Его направили в другой вагон — в тамбур. Во время дальнейшей проверки проводник заметил, что безбилетник не перешел в указанный вагон, а выпрыгнул из поезда.

По предварительной информации, человек выпрыгнул перед железнодорожной станцией Гируляй. Позднее полицейские обнаружили человека без признаков жизни. Начато расследование, чтобы установить причину смерти, а также проводится внутреннее расследование железнодорожной компании для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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#литва #железная дорога #трагедия
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