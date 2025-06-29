Baltijas balss logotype

Военные действия в Украине привели к осуждению десятков тысяч граждан РФ 2 756

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Военнослужащих арестовывают и дают огромные сроки.

Военнослужащих арестовывают и дают огромные сроки.

Как гражданские, так и солдаты попадают в заключение из-за политиков.

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину в суды поступило 20 538 дел по статьям о самовольном оставлении части, неисполнении приказа и дезертирстве, подсчитала "Медиазона" на основе данных с сайтов судов.

Больше всего дел возбуждено по статье о самовольном оставлении части — 18 159, далее следует неисполнение приказа начальника — 1369 и дезертирство — 1010.

Суды вынесли приговоры 17,7 тысяч обвиняемых. В апреле 2025 года суды выносили в среднем по 38 решений по таким делам каждый рабочий день — всего за месяц было вынесено 848 приговоров.

В то же время, почти в три раза за последние десять лет увеличилось число военных, осужденных за уголовные преступления, совершенные в России. Об этом свидетельствуют данные судебного департамента Верховного суда, который в апреле 2025-го выпустил статистику по работе судов в 2024 году.

За 2024 год в России осудили свыше 13,5 тысячи военных, это самый высокий показатель как минимум за последние 10 лет. Верховный суд учитывает в приговорах как призывников, так и контрактников.

Хотя с 2015 года число осужденных военных постепенно снижалось, после полномасштабного вторжения в Украину их число резко начало расти и увеличивалось с каждым годом. В 2022 году были осуждены 4 122 человека, в 2023-м – 7 713, а в 2024-м почти в два раза больше – 13 647.

Читайте нас также:
#война в украине
3
0
3
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    29-го июня

    А в Латвии из за Украины, старушку посадили за приклеивание изображения российского флага к своему окну в своей квартире.

    3
    1
  • AE
    Al Ekses
    29-го июня

    Полагаю что даже не десятки тысяч, а сотни, но может даже и миллионы. Цифры чудовищно занижены. Вообще в росии ад, её экономика разорвана в клочья, нет микроволновок, ни стиральных машин и людей насильно гонят на убой. Путин умер, а страной правит его двойник, сидящий в бункере под кремлём.

    [!]

    13
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 474
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 934
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1013
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 375

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 8
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 18
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 47
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 49
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Политика
1
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр 1 110
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
Люблю!
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить 65
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 8
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 18
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео