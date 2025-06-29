Как гражданские, так и солдаты попадают в заключение из-за политиков.

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину в суды поступило 20 538 дел по статьям о самовольном оставлении части, неисполнении приказа и дезертирстве, подсчитала "Медиазона" на основе данных с сайтов судов.

Больше всего дел возбуждено по статье о самовольном оставлении части — 18 159, далее следует неисполнение приказа начальника — 1369 и дезертирство — 1010.

Суды вынесли приговоры 17,7 тысяч обвиняемых. В апреле 2025 года суды выносили в среднем по 38 решений по таким делам каждый рабочий день — всего за месяц было вынесено 848 приговоров.

В то же время, почти в три раза за последние десять лет увеличилось число военных, осужденных за уголовные преступления, совершенные в России. Об этом свидетельствуют данные судебного департамента Верховного суда, который в апреле 2025-го выпустил статистику по работе судов в 2024 году.

За 2024 год в России осудили свыше 13,5 тысячи военных, это самый высокий показатель как минимум за последние 10 лет. Верховный суд учитывает в приговорах как призывников, так и контрактников.

Хотя с 2015 года число осужденных военных постепенно снижалось, после полномасштабного вторжения в Украину их число резко начало расти и увеличивалось с каждым годом. В 2022 году были осуждены 4 122 человека, в 2023-м – 7 713, а в 2024-м почти в два раза больше – 13 647.