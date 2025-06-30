Цель или последствия? Верховный суд и центр Marta спорят, как защищать жертв преследования

В Латвии суды продолжают требовать доказательств намерений преследователя, несмотря на опасные последствия для жертв — эксперты и депутаты призывают изменить подход и сосредоточиться на фактах насилия.

Назначая наказание преследователю, не нужно искать причину его поступков

Только сравнительно недавно латвийское общество и правоохранительные органы начали обращать более пристальное внимание на проблемы насилия в семьях, пишут общественные СМИ. Убийство бывшей жены, совершенное Леоном Русиньшем, показало, что угрозы и продолжительное преследование могут быть смертельно опасны и должны восприниматься всерьез.

Хотя Уголовный закон, призванный защищать жертв насилия, уже несколько лет предусматривает ответственность за преследование, оказалось, что в его применении существуют серьезные недочеты. Например, Верховный суд считает, что необходимо выяснить намерения преследователя. Хотя статья о преследовании может показаться вполне ясной - человек может быть наказан за слежку, наблюдение, угрозы или нежелательное общение, если у потерпевшего были основания бояться за свою безопасность или безопасность близких, опыт показывает, что на практике все гораздо сложнее.

В одном из приговоров суда перечислены такие факты - обвиняемый установил в направлении собственности потерпевших камеры видеонаблюдения и яркие прожекторы, угрожал, светил лазером в детскую комнату, что пугало ребенка, а также пытался запугать иными способами.

"Обвиняемый пытался внушить страх потерпевшим также на дороге, умышленно выезжая навстречу по встречной полосе движения, преследуя, резко обгоняя автомобиль потерпевших и перекрывая дорогу своей машиной", - говорится в постановлении.

Однако реального страха потерпевших оказалось недостаточным. Верховный суд счел, что необходимо установить, действительно ли преследователь действовал с целью внушить страх жертве. Центр "Marta" считает это неправильным.

"То, что обидчик, возможно, преследует жертву из-за желания восстановить отношения, ревности или по какой-то другой причине, не меняет последствий для нее. Поэтому крайне важно не рассматривать никаких дополнительных квалифицирующих признаков и не искать его намерений, а смотреть на последствия для потерпевшего", - говорит представитель центра "Marta" Беата Йоните.

Юридическая комиссия Сейма также считает неправильной ситуацию, когда из-за невозможности доказать намерения преследователя его жертва остается без защиты. Председатель комиссии Андрей Юдин считает, что причиной проблемы является ошибка не в самом законе, а в его аннотации. В свою очередь авторы аннотации сообщили комиссии, что не предвидели таких последствий.