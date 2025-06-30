Baltijas balss logotype

Цель или последствия? Верховный суд и центр Marta спорят, как защищать жертв преследования 0 472

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2025
LETA
Цель или последствия? Верховный суд и центр Marta спорят, как защищать жертв преследования
ФОТО: pixabay

В Латвии суды продолжают требовать доказательств намерений преследователя, несмотря на опасные последствия для жертв — эксперты и депутаты призывают изменить подход и сосредоточиться на фактах насилия.

Назначая наказание преследователю, не нужно искать причину его поступков

Только сравнительно недавно латвийское общество и правоохранительные органы начали обращать более пристальное внимание на проблемы насилия в семьях, пишут общественные СМИ. Убийство бывшей жены, совершенное Леоном Русиньшем, показало, что угрозы и продолжительное преследование могут быть смертельно опасны и должны восприниматься всерьез.

Хотя Уголовный закон, призванный защищать жертв насилия, уже несколько лет предусматривает ответственность за преследование, оказалось, что в его применении существуют серьезные недочеты. Например, Верховный суд считает, что необходимо выяснить намерения преследователя. Хотя статья о преследовании может показаться вполне ясной - человек может быть наказан за слежку, наблюдение, угрозы или нежелательное общение, если у потерпевшего были основания бояться за свою безопасность или безопасность близких, опыт показывает, что на практике все гораздо сложнее.

В одном из приговоров суда перечислены такие факты - обвиняемый установил в направлении собственности потерпевших камеры видеонаблюдения и яркие прожекторы, угрожал, светил лазером в детскую комнату, что пугало ребенка, а также пытался запугать иными способами.

"Обвиняемый пытался внушить страх потерпевшим также на дороге, умышленно выезжая навстречу по встречной полосе движения, преследуя, резко обгоняя автомобиль потерпевших и перекрывая дорогу своей машиной", - говорится в постановлении.

Однако реального страха потерпевших оказалось недостаточным. Верховный суд счел, что необходимо установить, действительно ли преследователь действовал с целью внушить страх жертве. Центр "Marta" считает это неправильным.

"То, что обидчик, возможно, преследует жертву из-за желания восстановить отношения, ревности или по какой-то другой причине, не меняет последствий для нее. Поэтому крайне важно не рассматривать никаких дополнительных квалифицирующих признаков и не искать его намерений, а смотреть на последствия для потерпевшего", - говорит представитель центра "Marta" Беата Йоните.

Юридическая комиссия Сейма также считает неправильной ситуацию, когда из-за невозможности доказать намерения преследователя его жертва остается без защиты. Председатель комиссии Андрей Юдин считает, что причиной проблемы является ошибка не в самом законе, а в его аннотации. В свою очередь авторы аннотации сообщили комиссии, что не предвидели таких последствий.

Читайте нас также:
#насилие
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла 1387
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц 5 984
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку 297
Полиция выясняет личность человека на фото
Полиция выясняет личность человека на фото 1 548

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 21
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 44
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 69
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 60
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Дом и сад
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже 63
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 21
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 44
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео