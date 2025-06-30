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Ночью в результате пожара в Риге пострадали четыре человека 0 563

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.06.2025
LETA
Ночью в результате пожара в Риге пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара, произошедшего прошедшей ночью в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вскоре после полуночи спасатели выехали на улицу Маза Лубанас, где открытым пламенем горел двухэтажный деревянный дом.

Горел второй этаж дома на площади 150 кв. м, крыша здания на площади 300 кв. м и фасад на площади 20 кв. м.

Пожарные спасли из здания двух человек, все они были переданы медикам. Во время тушения пожара пострадал один пожарный, который был доставлен в медицинское учреждение.

В воскресенье в ГПСС поступило более 180 вызовов о разрушениях, причиненных сильным ветром. В большинстве случаев это были сломанные деревья, которые блокировали движение или создавали опасность.

Больше всего вызовов поступило из Видземе, в основном Гулбенского и Мадонского краев.

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