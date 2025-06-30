Для начала манипуляторы выманили у правоохранителя 8000 евро.

Полицейский задержан за поджог электростанции в Воронежской области. Из-за его действий без света остались более 1000 человек.

По данным "Базы", трансформатор загорелся в селе Мазурка Поворинского района. Спустя несколько минут на месте происшествия был задержан и поджигатель - им оказался местный полицейский Андрей А.

По словам источников, мужчина сначала пытался устроить диверсии в других населенных пунктах - Байчурово и Рождественское, а также в селе Танцырей Борисоглебского района. Однако, эти попытки не увенчались «успехом» – в местах предполагаемого поджога либо дежурили люди, либо мужчина просто не смог разжечь огонь.

Сейчас Андрей задержан. С ним работают сотрудники спецслужб. По одной из версий убедить совершить поджог его могли телефонные мошенники.

В МВД сообщили, что сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам.

Предварительно установлено, что задержанный находился под влиянием телефонных мошенников, которые ранее убедили его перевести им 800 000 рублей (8000 евро). В обмен на обещание вернуть эти деньги мужчину вынудили совершить противоправные действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.