За ночь устранено 206 повреждений электросети, вызванных ветром

Утром в понедельник электроснабжение было восстановлено у 96% клиентов. В то же время около 200 клиентов компании всё ещё испытывали перебои с подачей электричества.

Основной причиной повреждений стали деревья и ветки, сломанные ветром.

Компания отметила, что в течение ночи продолжала получать заявки о повреждениях от клиентов.

Для устранения последствий непогоды в пострадавших районах в воскресенье, 29 июня, и в ночь на понедельник работали около 150 технических специалистов.

Вечером в воскресенье из-за ветра электроснабжение на короткое время было нарушено у около 7000 клиентов «Sadales tīkls». Наиболее серьёзные повреждения были зафиксированы в центральной и восточной части страны, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) объявил жёлтое предупреждение в связи с порывистым ветром.

Метеорологи предупреждают, что сильный ветер может достичь Латвии и в понедельник.

«Sadales tīkls» напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них повисли деревья, ветви или видны оборванные провода.

Обнаруженные повреждения электросети жители могут сообщать на сайте «sadalestikls.lv» в разделе «Pieteikt bojājumu», прикрепив фото места повреждения. Участие жителей помогает быстрее локализовать все места неисправностей и в кратчайшие сроки устранить перебои в электроснабжении. Этот инструмент доступен как с компьютера, так и со смартфона.

О ситуациях повышенной опасности «Sadales tīkls» призывает немедленно сообщать по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) по телефону 112.

Компания поясняет, что ухудшение погодных условий наиболее опасно для воздушных линий с открытыми проводами. «Sadales tīkls» регулярно инвестирует в переустройство линий электропередачи с использованием кабельных и изолированных решений, чтобы сделать сеть более устойчивой к погодным условиям. В настоящее время доля изолированной электросети (подземные или воздушные кабельные линии, изолированные провода) составляет 67%.