В Армении возбуждено уголовное дло против главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапаяна о публичных призывах к захвату власти (часть 2 статьи 422 УК), силовики попытались его задержать, но не смогли. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода/Азатутюн.

Представители Службы национальной безопасности (СНБ) утром 27 июня пришли в Ширакскую епархию, но Аджапаяна там не было. Силовики провели обыск в здании церкви и изъяли ноутбук священнослужителя, при этом адвоката Тамара Яйлоян и сотрудников епархии внутрь не пустили.

Затем сотрудники СНБ направились в Первопрестольный Святый Эчмиадзин — духовный административный центр Армянской апостольской церкви (ААЦ), где находился Аджапаян и верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.

Микаэл Аджапаян заявил, что не хочет создавать впечатление, что он прячется от силовиков. "Я ни за кого не прячусь. Они пришли за мной, я пойду. Я еще громче скажу, что происходящее незаконно. Я не представляю угрозы для этой страны, главная угроза – во власти", – цитирует его слова News.am.

Гарегин II сообщил, что Аджапаян пойдет с силовиками в сопровождении адвоката. Однако собравшиеся у Первопрестольного Святого Эчмиадзина люди не дают вывести Микаэла Аджапаяна из здания. По данным Азатутюн, между священнослужителями и собравшимися там силовиками произошла стычка, ситуация остается напряженной, а к силовикам присоединился спецназ.

Позднее СНБ заявило, что они не стали задерживать архиепископа и ушли из центра из соображений безопасности и недопуска эскалации ситуации. Адвокат Аджапаяна Ара Зограбян сообщил, что архиепископ с адвокатами сами поедут в Следственный комитет.

25 июня в Армении задержали лидера оппозиционного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки и захвату власти.