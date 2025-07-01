Выясняют происхождение обнаруженного у латвийца арсенала

В мае у одного мужчины в Латвии было найдено спрятанное огнестрельное оружие, которые, по информации агентства LETA, могло быть произведено в бывшей Чехословакии и Югославии.

В ходе расследования будут выяснены мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, сообщили LETA в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили свое существование несколько десятилетий назад.

Как сообщалось, 12 мая полиция в сотрудничестве со спецподразделением «Омега» задержала мужчину 1967 года рождения, у которого в нескольких тайниках были обнаружены различное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержание произошло в ходе расследования преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

В ходе обыска в жилище мужчины были обнаружены четыре автоматических пистолета «Аграм 2000» и «Скорпион» с глушителями, автомат типа «Калашникова», три пистолета, в том числе с глушителями, несколько полуавтоматических карабинов, ружей и помповых ружей, а также одноразовый безотбойный противотанковый гранатомет «РПГ-18». Также были обнаружены 632 патрона различного калибра.

14 мая задержанный был признан подозреваемым и в отношении него была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь, 20 июня суд постановил отменить меру пресечения – арест, применив меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Все изъятые огнестрельное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Часть огнестрельного оружия уже прошла экспертизу и признана боевым.