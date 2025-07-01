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Выясняют происхождение обнаруженного у латвийца арсенала 3 913

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Выясняют происхождение обнаруженного у латвийца арсенала

В мае у одного мужчины в Латвии было найдено спрятанное огнестрельное оружие, которые, по информации агентства LETA, могло быть произведено в бывшей Чехословакии и Югославии.

В ходе расследования будут выяснены мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, сообщили LETA в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили свое существование несколько десятилетий назад.

Как сообщалось, 12 мая полиция в сотрудничестве со спецподразделением «Омега» задержала мужчину 1967 года рождения, у которого в нескольких тайниках были обнаружены различное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержание произошло в ходе расследования преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

В ходе обыска в жилище мужчины были обнаружены четыре автоматических пистолета «Аграм 2000» и «Скорпион» с глушителями, автомат типа «Калашникова», три пистолета, в том числе с глушителями, несколько полуавтоматических карабинов, ружей и помповых ружей, а также одноразовый безотбойный противотанковый гранатомет «РПГ-18». Также были обнаружены 632 патрона различного калибра.

14 мая задержанный был признан подозреваемым и в отношении него была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь, 20 июня суд постановил отменить меру пресечения – арест, применив меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Все изъятые огнестрельное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Часть огнестрельного оружия уже прошла экспертизу и признана боевым.

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#полиция #оружие
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(3)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Или просто оказалось оно должно было переправлено в Россию чтобы ещё один поезд с мирными жителями под откос спустить,? вот дело и замяли, а это значит помощь террористам и нарушение законодательства, вот такие у меня идеи возникли, по другому ни как

    2
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    В свою очередь, 20 июня суд постановил отменить меру пресечения – арест, применив меры пресечения, не связанные с лишением свободы., каждое из этих оружий как минимум один труп, впечатляет гранатомёт, и его освободили? Тут за фотку поезда, или за звёздочку, могут посадить даже если у тебя диктофон, хотя эти опции уже у многих в мобильном есть, и тут отпустили? Естественно он им торговал, и кого-то кого нибудь убьют с этого оружия, может он судей запугал что у него ещё есть гранатомёты и друзья?

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  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го июля

    Поражает наигранная наивность спецслужб , вы что и правда считайте что всё оружие переданное Украине пошло по назначению ? я вообще не удивлюсь что с таким бардаком вы где не будь на хуторе найдёте брэдли или леопард.

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