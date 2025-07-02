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18-летняя девушка выманила у жителей Даугавпилса почти 27 тысяч евро 2 752

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
18-летняя девушка выманила у жителей Даугавпилса почти 27 тысяч евро
ФОТО: pixabay

27 июня сотрудникам Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции удалось задержать очередного денежного курьера — девушку 2007 года рождения. Молодая женщина призналась, что в Даугавпилсе участвовала в четырёх случаях телефонного мошенничества и за месяц выманила у пожилых людей около 26 800 евро наличными. В связи с этими преступлениями начаты уголовные процессы, продолжается расследование.

Как сообщили в Следственном отделе Южнолатгальского участка, 24 июня в Даугавпилсе женщине 1943 года рождения позвонил неизвестный, представившийся адвокатом, и сообщил, что её родственница попала в ДТП и нужны деньги для оказания помощи. К женщине пришла курьер, которая забрала у неё 4000 евро наличными. По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 177 Уголовного закона, продолжается расследование.

Расследуя обстоятельства, полицейские установили личность участницы преступной схемы. 27 июня в Даугавпилсе была задержана и помещена в изолятор временного содержания девушка 2007 года рождения, выполнявшая роль денежного курьера. После задержания она призналась, что участвовала ещё в трёх случаях телефонного мошенничества.

Во всех эпизодах звонившие обманывали жителей Даугавпилса, рассказывая о пострадавшем в ДТП родственнике и добиваясь передачи денег. 26 июня одна из жертв передала курьеру 12 000 евро. 25 июня — 9000 евро. 9 июня курьер получила от женщины 1800 евро.

По имеющейся у полиции информации, все полученные средства курьер передавала другому участнику преступной схемы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по второй части статьи 177 Уголовного закона — мошенничество в значительных размерах или совершённое группой лиц по предварительному сговору. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с конфискацией имущества или без неё.

Государственная полиция предупреждает: нельзя передавать наличные деньги, банковские карты или данные доступа к счетам по просьбе неизвестных звонящих. Такие звонки следует немедленно прерывать! Полиция призывает граждан быть бдительными и напоминать своим близким, особенно пожилым людям, о правилах финансовой безопасности.

Также полиция обращается к молодёжи с призывом не вовлекаться в мошеннические схемы, даже если они кажутся лёгким способом заработка. Независимо от обстоятельств, участие в таких схемах незаконно и влечёт за собой уголовную ответственность.

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#мошенничество
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(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    3-го июля

    Да слабо в это верится, если честно.. Достали эти статейки, у одних по 30 штук, у вторых по 50, у кого-то мамы одиночки 30 и тд... Откуда у пенсионеров так е бабки в Латвии почти 30 на четверых..? Так почитать этот бред, в Латвии одни богатые живут, что не день, то кто-то на несколько штук попал.. У кого есть такие деньги, особенно у стариков, они за них трясутся, как за жизнь свою и хрен кому хоть копейку дадут, да и светить не будут на лево и на право.. Да и вообще что бы куда-то кому-то перевести и тд,(не этот случай именно , а вообще когда лично отдают,в руки это другое) это куча заморочек через программы и тд,а в Латвии не каждый пенсионер умеет элементарным смартфоном пользоваться.. Бред это всё.

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  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Зачем лохам деньги? Просто родственнику ни льззя было позвонить! И узнать попал он в ДТП или нет? Какой-то бред

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