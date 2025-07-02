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Наркозависимые украинки не хотят, чтобы у них отбирали детей 0 773

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Госпожа Лебедь молода и привлекательна.

Госпожа Лебедь молода и привлекательна.

Употребление тяжелых веществ не должно являться причиной исключения из общества.

Большинство людей с наркозависимостью привыкли не говорить о своей болезни даже в Европе, потому что чувствуют себя в меньшинстве. Люди с открытым статусом могут быть такими же стильными, часто хорошо зарабатывающими — такими же, как и остальные, но их не покажут на плакатах или по телевизору.

«Я „родилась“ с этой болезнью», - под таким названием Radio France рассказывает историю гражданки Украины Татьяны Лебедь

"Уже много лет я открыто говорю о том, что живу с наркозависимостью. Это часть моей жизни. Так бывает – ты работаешь в престижных, хорошо оплачиваемых местах, но однажды понимаешь, что хочешь помогать таким, как ты.

С чем сталкиваются женщины с зависимостью? С унижением. С медицинской дискриминацией. Пока врач не знает, что у тебя наркозависимость — он вежлив, внимателен. Узнаёт — и тон меняется: отказы, насмешки, обвинения. А если ты мама —это уже опасность. В Украине, по статье 164 семейного кодекса, у мамы могут забрать ребенка просто на основании ее диагноза. Просто потому, что она живет с зависимостью. Во время опроса для женщин почти все говорили об унижении, когда обращались за репродуктивной помощью. В стране до сих пор нет отдельного медицинского протокола по ведению беременности и родов у женщин с зависимостью. Наконец-то появился какой-то просвет и сейчас этот протокол разрабатывается. Меня включили в рабочую группу".

"Мы поняли: нам, женщинам с зависимостью, нужно объединяться. Так появилось Всеукраинское объединение женщин, живущих с наркозависимостью — мы называем его просто ВОНЖ (ВОНА). Мы самоорганизовались, приняли резолюцию. Что в ней написано? Что мы хотим сами говорить за себя, заниматься адвокацией, мобилизовать сообщество и защищать свои права. Потому что никто, кроме нас, не знает, что надо делать".

Сегодня у ВОНА есть представительницы в 17 регионах, чтобы каждый женский голос был слышен.

"Существа с рогами и копытами" — такими до сих пор видит общество зависимых женщин. Мужчине с зависимостью могут сочувствовать. Женщине — нет. Наши Street lawyer, параюристки, работают с людьми по принципу «равная — равной». Это значит, что люди на улице будут говорить с нами на чувствительные темы, потому что видят — мы носили такие же ботинки. Наши параюристки в 17 регионах и во фронтовых тоже, могут оформить документы, сходить к главврачу, в суд, объяснить права. За 2024 год мы обработали 1 500 кейсов".

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