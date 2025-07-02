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Польская полиция ликвидировала банду украинцев-похитителей мигрантов, которая действовала и в Латвии 0 1100

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Польская полиция ликвидировала банду украинцев-похитителей мигрантов, которая действовала и в Латвии

Польская полиция ликвидировала банду, которая занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, чтобы требовать выкуп, угрожая убийством жертв и продажей их органов, сообщают польские СМИ.

В ходе операции, которую возглавило Польское центральное бюро расследований, задержаны четверо подозреваемых. Операция была начата после того, как двум гражданам Эфиопии, которых преступники держали в заключении на западе Польши, 14 июня удалось сбежать.

Польская полиция быстро установила личности подозреваемых, которые оказались украинскими иммигрантами, прибывшими в страну несколько лет назад. Пока шло расследование, преступники уже скрылись в Литве.

Польские правоохранительные органы считают, что эта же банда преступников виновна в похищении в Латвии трех граждан Мали 24 июня, которые содержались в аналогичных условиях. Одного из похищенных привязали к дереву и били деревянной палкой. Видеозапись, на которой запечатлены пытки, была отправлена семье жертвы с требованием выкупа.

Польское издание "Rzeczpospolita" сообщает, что банда также занималась контрабандой нелегальных мигрантов в Западную Европу, транспортируя их в Германию, Великобританию и другие страны.

"Группировка явно поняла, что может заработать вдвое больше, похищая мигрантов и требуя от их семей выкуп", - заявил изданию некий полицейский.

25 июня преступники вернулись в Польшу, и троих из них полиция при поддержке антитеррористического подразделения перехватила на шоссе близ города Острув-Мазовецка на северо-западе страны. Четвертый член банды был задержан в Сквежине на западе Польши.

Трое подозреваемых заключены под стражу на основании обвинений в участии в организованной преступной группе и похищении людей с целью требования выкупа, а также в организации нелегального пересечения границы.

К четвертому подозреваемому, участвовавшему в транспортировке нелегальных мигрантов, применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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#польша #контрабанда #украинцы
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