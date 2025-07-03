В Золитуде задержали беглеца без прав на авто с эстонскими номерами

Муниципальные полицейские в Золитуде задержали водителя, который пытался скрыться, не имея водительских прав и управляя автомобилем с эстонскими регистрационными номерами, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

Во вторник, патрулируя район Золитуде, полицейские обратили внимание на автомобиль марки Volvo с эстонскими номерными знаками. Водитель несколько раз нарушил правила дорожного движения, в связи с чем сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство.

Во время беседы с водителем и разъяснения причины остановки мужчина резко захлопнул дверь машины и начал убегать.

Однако побег продлился недолго – вскоре водитель врезался в пешеходный тротуар и немедленно покинул транспортное средство. Чтобы предотвратить повторную попытку побега, полицейские задержали мужчину.

На место происшествия был вызван экипаж Государственной полиции, который взял на себя дальнейшие процессуальные действия.

При проверке личности нарушителя выяснилось, что у него нет водительских прав. А при проверке данных автомобиля оказалось, что государственные регистрационные номера не соответствуют конкретному транспортному средству.