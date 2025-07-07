Baltijas balss logotype

Самый богатый человек Латвии требует завести на главу МИД Браже дело за клевету 6 3031

Дата публикации: 07.07.2025
LETA
Самый богатый человек Латвии требует завести на главу МИД Браже дело за клевету
ФОТО: LETA

Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен обратился в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Байбы Бражи за клевету в связи с ее высказываниями в газете Diena.

Авен ранее уже распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания Бражи в газете «Diena», поскольку, по его мнению, политик необоснованно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег. В заявлении Авена в полицию он цитирует слова, опубликованные в газете: «Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел в интервью газете «Diena» кратко ответила: «Он частный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают».

Миллиардер указал, что такие ложные выдумки, распространенные Браже, порочат его честь. Авен в своем заявлении утверждает, что никогда не занимался легализацией преступных доходов или другими преступными деяниями, в частности в интересах президента России Владимира Путина. Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с опубликованным заявлением о том, что он является личным банкиром Путина и занимается отмыванием его денег. Уголовное дело просят возбудить в соответствии со статьей Уголовного кодекса о клевете и «установить виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законом».

Как уже сообщалось, в прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных 28 февраля 2022 года в отношении Авена и его делового партнера Михаила Фридмана. Чуть позже Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях в отношении Авена и Фридмана. Министерство юстиции Латвии ранее обосновало, что при принятии санкций как в отношении Авена, , были получены первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

  • М
    Михаил
    8-го июля

    Что-то мне подсказывает, что его дед такой латыш, как я китаец.. Лужков кстати, в своё время тоже хотел получить гражданство Латвии, этим сильно перепугал власти :) a этому дали..

    6
    4
  • З
    Злой
    8-го июля

    Мужик, будь снисходительным к человеку с алкогольной зависимостью.

    18
    3
  • Д
    Дед
    8-го июля

    Сколько вреда для Латвии сделала эта бражка, наверное, в последнее время не сделал никто. В тюрьму тварь.

    25
    1
  • М
    Михаил
    7-го июля

    забавно было, как в своё время этот хмырь по всем каналам униженно клянчил гражданство Латвии, пытаясь убедить что он типа, "латыш" из Латвии :) И он его получил. С его то баблом.. Вопрос, конечно к тем, кто его ему дал. В то время, как многие люди, живущие в Латвии и имеющие в миллион раз больше оснований на гражданство, его получить не могут.

    42
    22
  • A
    Anim
    Михаил
    8-го июля

    Миша, ты трепло и провокатор.

    ДЕДЕШКА Петра Авена - Янис (Ян Яковлевич) Авен (1895—1938) родился в Венденском уезде Лифляндской губернии (усадьба Зайкари).

    2
    3
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    глава МИД должен не десять раз , а сто десять раз подумать перед тем как открыть рот !!!! на деле получается как в окупантской сказке - мели Емеля , твоя неделя !!!!

    139
    10
Видео