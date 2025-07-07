Самый богатый человек Латвии требует завести на главу МИД Браже дело за клевету

Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен обратился в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Байбы Бражи за клевету в связи с ее высказываниями в газете Diena.

Авен ранее уже распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания Бражи в газете «Diena», поскольку, по его мнению, политик необоснованно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег. В заявлении Авена в полицию он цитирует слова, опубликованные в газете: «Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел в интервью газете «Diena» кратко ответила: «Он частный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают».

Миллиардер указал, что такие ложные выдумки, распространенные Браже, порочат его честь. Авен в своем заявлении утверждает, что никогда не занимался легализацией преступных доходов или другими преступными деяниями, в частности в интересах президента России Владимира Путина. Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с опубликованным заявлением о том, что он является личным банкиром Путина и занимается отмыванием его денег. Уголовное дело просят возбудить в соответствии со статьей Уголовного кодекса о клевете и «установить виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законом».

Как уже сообщалось, в прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных 28 февраля 2022 года в отношении Авена и его делового партнера Михаила Фридмана. Чуть позже Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях в отношении Авена и Фридмана. Министерство юстиции Латвии ранее обосновало, что при принятии санкций как в отношении Авена, , были получены первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.