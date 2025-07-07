Суд Латгале огласил вердикт парню за изнасилование 13-летней сестры, которая от него забеременела

Латгальский окружной суд приговорил молодого человека к 20 годам лишения свободы и пяти годам и шести месяцам условно за изнасилование своей 13-летней сестры, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В период с октября 2023 года по март 2024 года обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с 13-летней девочкой против ее воли, пользуясь доверием старшего брата.

Проживая со своей сестрой, парень насиловал девочку, когда остальные члены семьи спали или отсутствовали дома. В результате преступной деятельности брата она забеременела.

Прокуратура призывает всех, у кого есть хотя бы малейшее подозрение, что ребенок мог стать жертвой сексуального или иного насилия, немедленно обратиться в Государственную полицию.