Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 692

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2025
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года.

Трагический инцидент актуализировался в ходе обострения между Москвой и Баку.

Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление президента страны Ильхама Алиева.

По словам Алиева, за семь месяцев Азербайджан «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны». По его словам, генпрокурор Азербайджана регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает лишь фразу «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию «контрпродуктивной».

Он отметил, что расследование крушения «Боинга» над Донбассом продолжалось более десяти лет, и Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется.

Алиев подчеркнул, что «Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолёт, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна».

Алиев обвиняет Россию в том, что самолет якобы был сбит российской ПВО во время налета украинских дронов на Грозный. Это вызвало крупный скандал между Москвой и Азербайджаном.

После крушения самолета Владимир Путин принёс извинения Ильхаму Алиеву в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Также Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») после крушения борта Баку — Грозный в казахстанском Актау.

Ранее «База» публиковала расшифровки черного ящика разбившегося самолета, из которых в том числе вытекает, что в кабине экипажа была паника. Также экипаж самолета, судя по всему, оказался не готов к работе в условиях, когда глушится сигнал GPS.

Самолет выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Пилотам было отказано в посадке в Грозном и Махачкале. Уже поврежденный самолет был направлен через Каспийское море в аэропорт казахстанского Актау. При попытке совершить вынужденную посадку лайнер упал в степь и загорелся. В результате этой трагедии погибли 38 человек. Выжили 27 пассажиров и три члена экипажа, в том числе двое бортпроводников.

(2)
  • А
    Андрей
    22-го июля

    Побочный эффект избиения властями Азербайджана подданых РФ - поток туристов из РФ и РБ - просто пропал. Никто не рискнёт отдыхать там, где тебя могут отфоршмачить.

    6
    3
  • А
    Андрей
    22-го июля

    Понеслась? Алиев обиделся, что криминальные структуры с концами в диаспоре начали прижимать? Ну и не только. Говорят, что на таможне теперь дополнительные санитарные проверки, овощи из солнечной, но гордой страны, застряли на таможне. А ещё Алиев недавно публично поддержал действия в стране недалёкой. Такое не прощают. Как бы не возникло ещё одной горячей точки!

    7
    3

Видео