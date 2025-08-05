Авария с детьми в Смилтенском крае: водитель автобуса дал показания

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Авария с детьми в Смилтенском крае: водитель автобуса дал показания
ФОТО: скриншот видео TV3

Водитель автобуса, перевернувшегося утром в понедельник в Смилтенском крае, не смог вспомнить момент аварии и её обстоятельства, сообщили агентству LETA в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

В настоящий момент выяснение обстоятельств происшествия проводится в рамках административного процесса, по делу назначены технические экспертизы. У водителя автобуса, который сам в аварии не пострадал, были взяты показания, однако он не смог вспомнить ни момент, ни обстоятельства ДТП, пояснили в полиции.

Также в полиции подтвердили, что, согласно имеющейся у правоохранителей информации, ни одна из пяти пострадавших девочек не получила тяжёлых травм.

Как уже сообщалось, в понедельник утром в волости Лаункалне опрокинулся автобус, в результате чего пострадали пять воспитанниц Рижской баскетбольной школы. В автобусе находились 45 пассажиров, в том числе 43 ребёнка.

По пока неустановленным причинам водитель автобуса выехал на встречную полосу, съехал с проезжей части, и транспортное средство перевернулось.

Автобус направлялся из Риги в Смилтене — в баскетбольный лагерь.

Согласно первоначальной информации, в момент аварии водитель автобуса не находился под воздействием алкоголя.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
