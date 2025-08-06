Пьяный и без прав: водитель BMW в Цесисе не подчинился полиции и устроил столкновение 2 734

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

В конце минувшей недели в Цесисе водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,56 промилле) и не имея водительских прав, не подчинился законным требованиям полиции, спровоцировал столкновение с оперативным транспортом и после происшествия покинул место аварии, пытаясь скрыться. Водитель был задержан, в отношении него начаты как административное, так и уголовное производство, сообщает полиция.

2 августа около 12:00 Государственная полиция получила информацию о том, что в районе улицы Цирулишу в Цесисе водитель автомобиля BMW ведёт себя неуверенно на дороге и, возможно, находится под воздействием алкоголя.

На полученную информацию незамедлительно отреагировал наряд полиции, который заметил указанный автомобиль на улице Цирулишу. В тот момент водитель BMW пытался избежать столкновения с ехавшим навстречу оперативным транспортом VW Transporter с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, однако не остановился, как того требуют правила. В результате произошло столкновение между двумя транспортными средствами, после чего водитель BMW продолжил движение.

Уже через несколько минут, в 12:11, автомобиль был остановлен на улице Гауяс в Цесисе. Водитель — мужчина 1999 года рождения — был проверен и оказалось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,56 промилле) и не имел водительских прав.

В результате происшествия повреждены транспортные средства, однако люди не пострадали.

В связи с происшествием начато административное производство за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения. Также начат уголовный процесс по фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, а также за неоднократное неподчинение требованиям полиции остановиться и попытку скрыться. Нарушения квалифицированы, в том числе, по статье 259.¹ Уголовного закона, которая предусматривает уголовную ответственность за побег или агрессивное вождение в случае умышленного игнорирования неоднократных требований полиции об остановке.

#ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
