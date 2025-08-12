Новая вспышка АЧС зафиксирована в Латвии 1 1731

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая вспышка АЧС зафиксирована в Латвии
ФОТО: Unsplash

На ферме в Талсинском крае, где содержатся 4900 свиней, зафиксирована вспышка АЧС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила четвертую в этом году вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ферме ООО "Nygaard International" в Гибульской волости Талсинского края, где содержатся 4900 свиней.

На пораженной заболеванием ферме ПВС предпринимает меры по ограничению его распространения и проводит эпидемиологическое расследование. Для ликвидации очага АЧС и предотвращения дальнейшего распространения болезни все свиньи на ферме будут уничтожены.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона, в которой ПВС усиленно проверяет состояние здоровья свиней и соблюдение требований биобезопасности на фермах. Также введены ограничения на перемещение свиней и продукции из свинины.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2024 году ООО "Nygaard International" работало с оборотом 4,878 млн евро и прибылью в размере 689 883 евро.

"Nygaard International" зарегистрировано в 1999 году, его уставной капитал составляет 222 800 евро. Крупнейшим владельцем предприятия является датская компания АО "DK-Latvia Farming" (91,02%), которой также полностью принадлежит ООО "Nīcas rukši".

Ранее в этом году в Латвии было зарегистрировано три вспышки АЧС на домашних фермах - в Тукумском, Елгавском и Бауском краях.

В популяции кабанов в этом году зарегистрировано 938 случаев АЧС в 26 краях.

С июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был выявлен у 10 649 кабанов.

