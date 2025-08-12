Подробности кошмарного ДТП в Риге: трамвай тащил молодого человека почти километр 1 1598

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2025
Как сообщалось, на выходных в Риге на трамвайных путях погиб 23-летний молодой человек на электроскутере.

Предположительно, он оказался под трамваем напротив дома № 62 на улице Миера. Дальнейший его путь вместе с трамваем продолжался вплоть до дома № 86. На брусчатке были видны следы крови, указывающие на место, где погибший остался лежать. Человек оказался под трамваем еще до остановки на улице Менесс. На километровом участке транспортное средство сделало две остановки, и только непосредственно перед третьей стало ясно, что трамвай ранее сбил человека, так как возникла техническая неисправность, сообщает «Degpunktā».

«Согласно предварительной информации, человек оказался под трамваем, когда тот двигался по прямому участку пути, где нет пешеходного перехода или какого-либо регулируемого перекрестка. Надо признать, что происшествие действительно очень трагично, поэтому сейчас эмоционально и психологически тяжело и нашей водительнице трамвая, и другим участникам происшествия», — прокомментировала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевичa-Фелдмане.

Для местных жителей ночь была неспокойной, так как работы по расследованию происшествия продолжались несколько часов. Государственная полиция возбудила по факту случившегося уголовный процесс.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
