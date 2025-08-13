Такой гольф нам не нужен! На турнире в Ozo golfa klubs двое подрались на почве связей с Россией 4 786

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Такой гольф нам не нужен! На турнире в Ozo golfa klubs двое подрались на почве связей с Россией

Это произошло на престижном гольф-турнире на поле Ozo golfa klubs, пишет Otkrito.lv.

Очевидцы утверждают, что между двумя членами клуба вспыхнул спор, во время которого один из них — один из основателей латвийского гольфа — упрекнул другого в том, что тот до сих пор ведет бизнес в России, несмотря на то, что уже три года она ведет полномасштабную войну против Украины. Слово за слово, и мужчины от «вежливых реплик» перешли к более веским аргументам. К счастью, клюшки в ход не пошли, но кулаки — да. Хотя другие гольфисты и пытались быстро разнять спорщиков, зачинщик конфликта, говоря по-простому, крепко получил по лицу. Настолько крепко, что пришлось вызывать скорую помощь, и пострадавшего увезли в больницу.

В этой заварушке оказались замешаны и некоторые латвийские хоккеисты, а также главный тренер сборной, поскольку и им достались резкие упреки за игры и заработки в России. Хоккеисты, впрочем, не дрались, а один из них даже пытался разнять разгоряченных спорщиков. Кто же были эти латвийские хоккеисты, спросите вы? Кто ж его знает, но точно известно, что в тот день в Ozo golfa klubs проходил престижный турнир, и сайт клуба сообщает, что среди 90 участников были Мартиньш Карсумс, Каспар Даугавиньш и главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш.

Вот такой рассказ ходит в кругах гольфистов. А так как участники конфликта отказались комментировать произошедшее, их имена не называются. Известно, что уважаемые господа уже выразили глубокое сожаление о своем поведении, и до конца года они исключены из членов Ozo golfa klubs. Однако ходят слухи, что на этом дело не закончится — между драчунами якобы ожидаются судебные разбирательства.

#драка #скандалы #гольф
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
