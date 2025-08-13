Внесенный в «черный список» гражданин России передал чиновнику МВД Латвии взятку на 100 000 евро 6 1481

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало двух человек, которым суд назначил арест за подготовку передачи взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел (МВД) по поручению гражданина России, внесённого в «чёрный список».

Цель планировавшейся взятки заключалась в том, чтобы добиться отмены запрета на въезд иностранцу, включённому в список нежелательных для Латвии лиц, сообщили в KNAB.

Собранная KNAB информация указывает на то, что физическое лицо и его сообщник действовали по поручению гражданина России и готовились передать должностному лицу МВД взятку в размере 100 000 евро, чтобы тот добился отмены запрета на въезд иностранцу. Иностранец внесён в список лиц, которым бессрочно запрещён въезд в Латвию.

Взятка, предназначавшаяся государственному должностному лицу, не была передана по причинам, не зависящим от взяткодателей. Уголовный процесс был начат KNAB 5 августа по подозрению в подготовке передачи взятки в крупном размере. KNAB расследует дело совместно с Прокуратурой по расследованию преступлений, совершённых в службе государственных учреждений.

В настоящее время в уголовном процессе две физические лица сидят в КПЗ. Обеим Рижский городской суд назначил меру пресечения в виде лишения свободы.

Одно из подозреваемых лиц ранее уже попадало в поле зрения KNAB и было осуждено за имущественные преступления и преступления, связанные с коррупцией.

"Черный список на въезд" - это неофициальный термин, обозначающий перечень иностранных граждан, которым запрещен въезд в определенную страну, в данном случае, в Латвию. Попадание в такой список означает, что иностранному гражданину будет отказано во въезде на территорию страны, и, как правило, это влечет за собой депортацию, если он уже находится в стране, и запрет на последующие въезды.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Видео