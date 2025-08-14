В Латгале задержали вора, укравшего из сейфа деньги и почти 40 паспортов 1 694

Дата публикации: 14.08.2025
10 августа этого года сотрудники Южнолатгальского участка Управления государственной полиции Латгальского региона получили информацию о краже, совершённой в одном из учреждений в волости Демене Аугшдаугавского края. По имеющейся у полиции информации, злоумышленник проник в помещение учреждения и похитил 7700 евро и 38 удостоверений личности. Оперативно отреагировав на сообщение, сотрудники Реагирующего подразделения того же участка в течение дня установили возможного подозреваемого — мужчину 1976 года рождения. В Государственной полиции начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Согласно сообщению Управления государственной полиции Латгальского региона, 9 августа 2025 года неизвестное лицо, взломав окно, проникло в помещение учреждения в волости Демене Аугшдаугавского края и похитило из сейфа 7700 евро, а также 38 удостоверений личности, находившихся там. Сотрудники Реагирующего подразделения Южнолатгальского участка оперативно отреагировали и уже 10 августа установили личность возможного подозреваемого, а 11 августа мужчину 1976 года рождения задержали.

Следует отметить, что 12 августа в ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли часть похищенных средств — 5100 евро. В рамках начатого уголовного процесса продолжается досудебное расследование.

Руководитель пансионата «Паспарне» общества «Центр социальной поддержки» Регина Тамане подтвердила агентству ЛЕТА, что кража произошла в помещениях возглавляемого ею учреждения. Она отказалась комментировать, на что была предназначена находившаяся в сейфе сумма, пояснив, что полиция просила ничего не разглашать. В свою очередь, удостоверения личности, по её словам, хранились в сейфе потому, что постояльцы сами доверяют их хранение руководству центра.

Тамане подчеркнула, что шокирована произошедшим, добавив, что, несмотря на инцидент, постояльцы центра находятся под присмотром и обеспечены питанием.

Заместитель исполнительного директора самоуправления края Инара Натарова в разговоре с агентством LETA сообщила, что до сих пор самоуправление не было проинформировано о краже.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 175 Уголовного закона — кража, совершённая с проникновением в транспортное средство, квартиру или другое помещение, либо из хранилища или из приспособления, соединяющего хранилища, а также за кражу транспортного средства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа — с конфискацией имущества или без неё.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

Автор - Юлия Баранская
